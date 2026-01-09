Ce airfyer XL Ninja avec deux compartiments est à prix sacrifié pour les soldes, et il n’a jamais été aussi peu cher !

Vous avez raté les promotions de fin d’année sur le site officiel de Ninja ? Pas de panique, vous pouvez encore vous faire plaisir avec les soldes d’hiver ! Le airfryer Ninja Foodi d’une capacité de 7,6 L est actuellement à prix cassé en cumulant l’offre en cours avec le code PANINJA10. Normalement en vente à 199,99 €, il passe à seulement 116,99 € ! C’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d’hiver sont enfin là et, comme chaque année, c’est la meilleure période pour faire le plein de bons plans. Ninja ne fait pas les choses à moitié. Le géant américain propose de belles chutes de prix sur ses airfryers. Si vous cherchez une friteuse sans huile avec une grande capacité mais à prix cassé, c’est le moment de craquer !

La Ninja Foodi avec 2 compartiments séparés est actuellement affichée à 129,99 € au lieu de 199,99 €. Et avec le code PANINJA10, vous avez 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter le prix à 116,99 € seulement. Attention, les stocks s’épuisent vite donc n’hésitez pas trop longtemps !

Belle chute de prix sur la friteuse sans huile Ninja Foodi avec deux compartiments pour les soldes !

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. Ils vous donnent la possibilité de cuisiner sainement, avec peu, voire aucune matière grasse tout en gardant la gourmandise des friteuses à huile. Et comme ce sont des appareils compacts, ils chauffent rapidement et sont moins énergivores qu’un four électrique. Avec la circulation optimale de l’air chaud à 360 degrés, le résultat est croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Mais les airfryers ne se contentent pas de frire. Ils embarquent plusieurs fonctionnalités qui ont font des appareils polyvalents indispensables en cuisine. C’est le cas de la Ninja Foodi actuellement en promotion pour les soldes sur le site officiel de Ninja. Ce modèle est doté de 6 modes de cuisson, à savoir Air Fry, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Vous pouvez aussi personnaliser la durée de cuisson et la température entre 40°C à 240°C. Ce airfryer s’utilise aussi bien pour des plats salés que sucrés.

Avec sa grande capacité de 7,6 litres répartie en deux tiroirs de 3,8 L, vous pouvez préparer des repas complets pour 6 personnes. Vous pouvez ainsi préparer jusqu’à 2kg de frites en une seule fois ! Grâce à la technologie DualZone, vous pouvez concocter deux préparations différentes dans chaque bac. Et à l’inverse, avec la fonction MATCH vous avez la possibilité d’appliquer les mêmes réglages dans chaque compartiment pour l’utiliser comme un seul grand espace. Enfin, la fonction SYNC, vous donne la possibilité de synchroniser la fin de cuisson pour que tout soit prêt au même moment.