UGREEN Nexode 20000 mAh : cette Power Bank de 55 W passe à prix cassé, c’est une affaire

Quand on est régulièrement en déplacement, il est indispensable de s’équiper d’une batterie externe. Les modèles les plus performants peuvent aussi bien charger votre smartphone, une tablette et même un ordinateur portable. C’est le cas de la UGREEN Nexode 45W qui est actuellement à prix cassé sur Amazon.

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Si vous cherchez une Power Bank puissante et pas chère, vous êtes au bon endroit. La marque UGREEN est réputée pour la qualité de ses chargeurs et de ses batteries externes. En ce moment, vous pouvez trouver plusieurs de ses produits en promotion sur Amazon dont l’excellente Nexode 45 W de 20000 mAh.

Le prix conseillé de cette batterie externe est de 45,99 €. Mais vous pouvez vous l’offrir pour nettement moins cher sur Amazon grâce à une belle promotion de 33%. Le prix final est donc de 30,85 euros. Mais attention, à ce prix, les stocks risquent de fondre assez rapidement.

UGREEN Nexode 55W 20000 mAh : cette batterie peut recharger votre ordinateur portable

La batterie nomade UGREEN Nexode 55W à une une capacité XXL de 20000 mAh. Cela vous permet de l’utiliser pour charger aussi bien vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs portables ou tous vos accessoires se branchant en USB-A et USB-C. Pour être concret, cela permet de recharger environ 4 fois votre iPhone, 3 fois votre Galaxy S26 Ultra, 2 fois votre iPad Pro ou une fois votre MacBook Air de 13 pouces.

D’un point de vue puissance et donc vitesse de charge, cette batterie externe supporte la charge rapide Xiaomi 55 W, Galaxy 45 W ainsi que le protocole universel de charge rapide PD (Power Delivery) 45W. Vous pouvez recharger jusqu’à 3 appareils en même temps avec le port rapide USB-C ainsi que le port USB-A 22,5 W et le câble USB-C intégré qui sert aussi de poignée de transport. C’est d’ailleurs l’un des autres points forts de cette Power Bank. Elle est à la fois compacte et légère avec un poids de seulement 468 g. Enfin, on appréciera le petit écran LED qui permet de regarder en temps réel le niveau de batterie restant.