UGREEN Zapix 100W à prix sacrifié : branchez 6 appareils avec un seul chargeur

Est-ce que vous en avez marre de chercher à chaque fois vos différents chargeurs pour pouvoir brancher votre ordinateur, votre smartphone et plus globalement tous vos appareils électroniques ? UGREEN vient à votre rescousse avec le Zapix 100W qui va vous permettre de brancher 6 appareils différents avec un seul chargeur ! En plus, ce modèle est en promotion sur Amazon.

UGREEN Zapix 100W

Avec les nombreux appareils high-tech qui peuplent nos maisons, il est devenu impératif de mettre en place une véritable organisation pour pouvoir les charger. Chaque appareil nécessite son chargeur spécifique et on se retrouve régulièrement à perdre du temps pour les retrouver. Et si vous avez des enfants, ça devient juste infernal. Heureusement, il existe aujourd’hui une solution extrêmement simple et pas chère.

Cette solution magique, c’est le chargeur UGREEN Zapix 100W. Avec ses 4 ports USB-C et ses deux ports USB-A, il peut recharger jusqu’à 6 appareils en même temps. Habituellement en vente à 55,99 euros, il est en promotion sur Amazon à seulement 35,99 euros. Cela représente une belle baisse de prix de 36%.

Un seul chargeur pour tous vos appareils, c’est possible !

Le UGREEN Zapix 100W est un chargeur qui va vous faciliter la vie au quotidien puisqu’il va vous permettre de charger tous vos appareils très simplement. Vous n’aurez plus à trouver chaque chargeur spécifique pour chaque appareil et vous n’aurez besoin que d’une prise de courant pour tout charger.

C’est aussi le produit idéal à emporter dans son sac quand on part en voyage. Au lieu de devoir trimballer 6 chargeurs encombrants, vous n’avez besoin que d’un seul chargeur dans votre sac.

D’un point de vue puissance, vous disposez d’une capacité maximale de 100 W. Ce modèle dispose de 6 ports. Les deux premiers ports USB-C disposent d’une puissance de 65 W. Ils sont donc adaptés principalement pour les ordinateurs portables. Les deux autres ports USB-C ont une puissance de 35 W et les deux ports USB-A 22,5W. Ces 4 ports sont à conseiller pour les appareils un peu moins gourmands en puissance comme un smartphone par exemple.

En plus de sa puissance, ce chargeur propose 4 types de protections : contre les surtensions, contre les surintensités, contre la surcharge et contre la surtempérature.


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