Cette TV Samsung QLED 65 pouces passe sous les 450 € : le prix a été divisé par deux depuis sa sortie

Une TV QLED de 65 pouces à moins de 450 €, c’est ce que propose Amazon sur le modèle Samsung Q7F3 de 2025. C’est l'un des meilleurs rapports taille/prix du moment pour une TV 4K QLED.

TV Samsung 65 Q7F3

Lancée à 900 € il y a à moins d’un an, la Samsung Q7F3 de 65 pouces est une TV pas chère qui ne fait aucune concession sur l’essentiel. En ce moment, Amazon la propose à 449,99 €, ce qui constitue un très bon prix si vous disposez d'un budget de moins de 500 € pour  une TV 4K QLED.

Une QLED 4K de 65 pouces avec IA, HDR10+ et local dimming

Pour moins de 450 €, Samsung propose ici une TV qui couvre 100 % du volume colorimétrique DCI-P3, avec une prise en charge complète du HDR (HDR10, HDR10+ et HLG). La Q7F3 bénéficie également d’un traitement Micro Dimming pour affiner les contrastes zone par zone.

Derrière la dalle QLED 4K de 65 pouces, on retrouve le processeur Q4 AI Gen1 qui gère l’optimisation des images en temps réel : upscaling des contenus inférieurs à la 4K, ajustement automatique des couleurs selon les scènes, réduction du bruit numérique, etc.

La partie sonore s’appuie sur un système 2.0 d’une puissance de 20 W, avec Object Tracking Sound Lite. Cette fonctionnalité gère dynamiquement les effets sonores en fonction de l'action à l'écran. La compatibilité Q-Symphony permet de synchroniser la TV avec une barre de son Samsung pour un rendu unifié.

Niveau logiciel, la Samsung Q7F3 tourne sous Tizen OS avec la surcouche One UI. Les assistants vocaux Bixby, Alexa et Google sont également intégrés. La TV est est par ailleurs compatible avec le mode Gaming Hub. Si ce téléviseur reste polyvalent, son fonctionnement à 60 Hz constitue la principale limite, notamment pour les joueurs. Mais si vous ne jouez pas ou que 60 Hz suffit largement pour les besoins de vos titres préférés, c'est un excellent choix, surtout si vous recherchez un modèle efficace à moins de 500 €.


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