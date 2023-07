Excellent prix sur cette TV QLED TCL 65″ (2023) avec Google TV et HDMI 2.1

Si vous êtes à la recherche d'un téléviseur de 65 pouces équipé de ports HDMI 2.1 et fonctionnant avec le système Google TV, alors vous êtes au bon endroit. Sur le site Boulanger, le modèle 2023 de la TV QLED TCL 65C745 65″ bénéficie d'une réduction totale de près de 350 euros.

Boulanger profite des soldes d'été 2023 pour brader un bon téléviseur de la marque TCL. Alors qu'on pouvait l'avoir à 999 euros, la TV TCL 65C745 65″ (2023) est au prix réduit de 849 euros ; soit une remise immédiate de 150 euros de la part du site e-commerce français.

Une autre remise de 5% peut être obtenue grâce au coupon BIG5. Grâce à l'application du code promo au cours de l'étape de la commande, le prix du téléviseur passe ainsi à 806,55 euros. De plus, le produit est éligible à une offre de remboursement de 150 euros qui est valable avant le 25 juillet 2023 (voir conditions). Au total, le téléviseur signé TCL revient donc à 656,55 euros.

Le téléviseur TCL 65C745 est doté de la technologie QLED, d'une diagonale de 164 cm, d'une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels et d'une dalle de 144 Hz. Compatible avec Google TV, l'appareil permet de retrouver les applications de streaming les plus connues comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou bien encore myCANAL. Du côté de la connectique, on retrouve surtout quatre ports HDMI 2.1, un port USB, un port Ethernet, le Bluetooth et la norme Wifi. Et pour la partie audio/vidéo, les utilisateurs auront la possibilité de découvrir deux haut-parleurs de 15 watts chacun, le Dolby Atmos et la technologie HDR.