Trottinettes électriques : cet outil de contrôle fait une hécatombe chez les propriétaires d’engins débridés, direction la fourrière

Rouler à toute vitesse avec un engin électrique à deux roues, c’est bientôt terminé. La police nationale commence en effet à utiliser un nouvel appareil, qui permet de vérifier si une trottinette électrique est débridée ou non.

trottinettes électriques immatriculations
Crédits : Adobe Stock

 

À première vue, une trottinette électrique ne ressemble pas à un bolide de course. Mais il ne faut pas oublier que ce genre de deux-roues n’est pas un jouet, loin de là. En effet, les cas de chutes et de fractures de dents se multiplient chez les enfants, ce qui a incité les autorités à agir. D’ailleurs, il est important de noter que les trottinettes électriques font partie du Code de la route depuis plusieurs années déjà…

Pourtant, cela n’empêche pas certains utilisateurs de débrider leurs trottinettes électriques pour atteindre des vitesses folles, et souvent dangereuses. Mais il ne faut pas oublier qu’en France, la vitesse maximale autorisée à bord de ces engins est de 25 km/h. Les trottinettes électriques capables de dépasser cette vitesse doivent être bridées, sous peine de sanctions.

Trottinettes électriques : les sanctions tombent

Et c’est précisément sur ce point que les forces de l’ordre sont en train de sévir. C’est en tout cas ce qu’ont pu constater les habitants d’Angers le vendredi 10 avril dernier. Ceux-ci ont vu débarquer de nombreux agents de la police nationale de Maine-et-Loire, qui ont mené une importante opération de contrôle de véhicules électriques.

Trottinettes électriques, monoroues, hoverboards et même vélos électriques : tout y passe. D’ailleurs, aux États-Unis, les vélos électriques pourraient devenir aussi réglementés que les scooters. Les policiers ont contrôlé plusieurs dizaines d’engins sur la route, et ont verbalisé bon nombre de conducteurs.

Les policiers ont ici utilisé un outil impitoyable : le curvomètre. Ce dernier permet rapidement de mesurer la vitesse maximale d’une trottinette électrique. Par conséquent, les forces de l’ordre sont en mesure de déterminer si celle-ci est capable de dépasser la vitesse maximale autorisée (25 km/h), et donc, de vérifier si le véhicule électrique a été débridé par son propriétaire.

La police nationale de Maine-et-Loire aurait contrôlé pas moins de 35 trottinettes électriques, contrôles qui ont abouti à plusieurs verbalisations, dont l’amende peut atteindre 135 euros. Mieux encore : certains véhicules électriques présentant un défaut d’assurance ont directement été envoyés à la fourrière…

Source : Ouest-France


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