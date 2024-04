Xiaomi Electric Scooter 4 : le modèle Pro de la trottinette est à prix réduit

La Fnac et Darty ont décidé de s'aligner pour permettre à leurs clients respectifs de bénéficier d'un bon plan sur une trottinette Xiaomi. Actuellement, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro passe sous la barre des 500 euros sur les sites e-commerce français.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 4 PRO (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 4 PRO (DARTY)

Une trottinette électrique Xiaomi est mise en avant sur les sites du groupe Fnac/Darty. À l'occasion de la saison printanière, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est vendue au prix de 499,99 euros au lieu de 649,99 euros. Cela fait une réduction de 150 euros par rapport au dernier tarif appliqué avant la remise. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Fnac/Darty.

Dévoilé au cours du mois de juin 2022, le modèle Pro de la Xiaomi Electric Scooter 4 est considéré comme le successeur de la Electric Scooter Pro 2 de 2020. D'un poids à vide de 16,5 kilos, la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro dispose d'un moteur d'une puissance de 700 W qui lui permet de gravir des côtes avec une pente allant jusqu'à 20 degrés. L'engin électrique embarque une autonomie allant jusqu'à 55 km grâce à sa batterie d'une capacité de 12400 mAh et peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h.

À propos des équipements, on retrouve deux pneus DuraGel de 10 pouces, un frein eABS, un frein double-disque à l'arrière, un phare ultra-lumineux de 2,5 W, un écran LED ou bien encore un feu arrière amélioré. Grâce à la la connectivité Bluetooth et une application dédiée, il est possible de vérifier en temps réel la vitesse de conduite et la puissance restante depuis un téléphone compatible avec Android ou iOS. Enfin, la trottinette est fournie avec un adaptateur secteur, une clé Allen en T, un embout prolongé pour pompe et cinq vis. Pour plus d'informations, n'hésitez à jeter un oeil à notre article dédié au test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.