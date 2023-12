Meta Quest 2 : belle offre à saisir sur le casque VR avec une sangle offerte

Les sites du groupe Fnac/Darty font plaisir à leurs clients respectifs en leur permettant de profiter d'une belle offre sur l'achat du Meta Quest 2. Grâce à l'acquisition du casque VR, une sangle Elite d'une valeur de 69,99 euros est en effet offerte.

Si vous avez un budget assez conséquent pour un cadeau high-tech en prévision des fêtes de fin d'année, alors l'offre qui va suivre va probablement vous intéresser. Jusqu'à ce dimanche 17 décembre 2023 et dans la limite des stocks disponibles, la Fnac et Darty vous offrent une sangle Elite pour tout achat du Meta Quest 2.

Avec cette offre du groupe Fnac/Darty, le casque VR fourni avec la sangle en question est au prix de 299,99 euros au lieu de 369,98 euros ; soit une remise immédiate de 69,99 euros qui correspond à la valeur de l'accessoire. Une réduction supplémentaire peut aussi être obtenue grâce aux récentes E-cartes cadeaux Fnac/Darty.

Disponible dans sa version 128 Go, le casque de réalité virtuelle tout-en-un Meta Quest 2 est doté d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 et d'une résolution de l'écran LCD de 1832 x 1920 pixels par oeil. On retrouve aussi un suivi de mouvement optimisé avec les manettes Oculus Touch et des haut-parleurs intégrés pour une immersion à 360 degrés. Enfin, l'appareil est également accompagné d'un câble de chargement, d'un adaptateur secteur et de deux piles AA.