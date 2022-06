Xiaomi Electric Scooter 4 Pro officielle : la trottinette électrique ultime avec 45 km d’autonomie

Xiaomi vient de lever le voile sur une nouvelle génération de trottinette électrique haut de gamme, l’Electric Scooter 4 Pro. Elle met l’accent sur la sécurité, le confort, mais également sur les performances.

Peu de temps après que la nouvelle trottinette électrique a été certifiée, Xiaomi a finalement dévoilé en France l’Electric Scooter 4 Pro, qui succède à la Mi Electric Scooter Pro 2 de 2020. Cette nouvelle itération de la trottinette électrique la plus haut de gamme du fabricant chinois mise cette année sur un moteur nominal de 700 W capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, comme l’exige la règlementation.

Son autonomie est estimée à 45 kilomètres par charge et elle peut gravir des pentes jusqu'à 20 % sans difficulté. Elle est donc beaucoup plus autonome que l’Electric Scooter 3 actuelle et ses 30 km de portée grâce à une nouvelle batterie haute capacité de 446 Wh.

L’Electric Scooter 4 Pro sera la trottinette électrique la plus confortable de Xiaomi

Avec l’Electric Scooter 4 Pro, Xiaomi a tout misé sur le confort. La trottinette électrique de nouvelle génération offre de nouveaux pneus anti-crevaison plus grands de 10 pouces, contre 8 pouces sur la génération précédente. Ils sont équipés du Xiaomi DuraGel, qui promet de rendre les pneus plus résistants aux crevaisons.

Xiaomi promet également d’avoir amélioré les freins en ajoutant deux disques, et la trottinette se dote désormais d’un chargeur magnétique plus pratique à utiliser. Elle propose également un nouveau système de pliage en trois étapes.

La 4 Pro mesure 198 x 48,4 x 124 cm et sa conception en aluminium permet de contenir le poids à 17,5 kg. Elle est donc plus haute de 6 cm, son guidon plus large de 5,4 cm et son deck plus large de 1,9 cm par rapport aux autres modèles. Elle pourrait supporter des utilisateurs d'un poids maximal de 120 kg.

La trottinette électrique sera disponible au milieu du mois d’août à un prix de 799 euros, mais aucune date précise n’a été dévoilée. Il est dommage que Xiaomi n’ait pas annoncé de baisse de prix à l’occasion du lancement, comme il le fait sur d’autres produits présentés lors de la même conférence tels que le bracelet connecté Xiaomi Band 7 ou encore le PC deux-en-un sous Windows 11 XiaomiBook S.