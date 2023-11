Voici un bon plan intéressant à propos d'une trottinette électrique ! Actuellement, la Segway Ninebot F25E II passe sous la barre des 280 euros grâce à une réduction de près de 35% chez Rakuten, via la boutique officielle Carrefour.

Pour ce deal dédié au monde de la mobilité urbaine, Rakuten vous permet d'acquérir une trottinette électrique à un prix avantageux. Affichée au tarif conseillé de 429 euros, la Segway Ninebot F25E II disponible dans un coloris noir est actuellement vendue à 279,99 euros, par l'intermédiaire du vendeur officiel Carrefour. À titre d'information, la livraison de la trottinette est gratuite à domicile et les membres du ClubR Rakuten auront droit à un cashback de 14 euros sur leur cagnotte.

D'un poids à vide de 15,3 kilos, la Ninebot F25E II signée Segway peut accueillir une personne faisant un poids maximal de 100 kilos. Cette trottinette électrique pliable est équipée de deux pneus de 10 pouces chacun (avec chambre à air), d'un un écran LED en couleur, d'un moteur d'une puissance maximale de 500 W et d'une batterie de 7650 mAh. On retrouve également une vitesse maximale de 25 km/h, une autonomie estimée à 25 km, trois modes de conduite (Eco, Standard et Sport).

Du côté des équipements, un frein électronique à l'avant, un frein à disque à l'arrière, des feux à l'avant et à l'arrière, des réflecteurs latéraux et arrière, ainsi qu'un clignotant sont de la partie. Pour terminer, l'engin électrique est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et les appareils fonctionnant sous Android et iOS.