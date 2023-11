Xiaomi Mi TV Stick pas cher : très bonne offre sur le lecteur avec Android TV

N'attendez pas le Black Friday pour vous offrir le Xiaomi Mi TV Stick ! En ce début du mois de novembre, le lecteur de streaming de la marque chinoise est à moins de 30 euros grâce à une double promotion.

Les produits de l'écosystème de Xiaomi sont à l'honneur sur le store officiel de la marque. Après la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go à prix réduit et le gonfleur Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S en promotion, c'est au tour d'un lecteur de streaming du constructeur asiatique de faire l'objet d'un deal intéressant.

Cette fois-ci, le Xiaomi Mi TV Stick est vendu par la boutique officielle au prix de 29,99 euros au lieu de 49,99 euros. La remise de 20 euros est effectuée en ajoutant le produit au panier et grâce à la saisie du coupon BF2023 dans la case prévue à cet effet.

Fonctionnant sous le système Android TV, le Mi TV Stick de la marque Xiaomi se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Le lecteur de streaming dispose d'un processeur Quad-core, du Chromecast intégré, du Wifi, du Bluetooth, d'une mémoire vive de 1 Go de RAM et d'un espace de stockage de 8 Go de ROM. Fourni avec une télécommande vocale, l'appareil embarque des boutons d'accès rapide à Netflix et Prime Video, d'un accès au Google Play Store (compte Google requis) et d'une compatibilité avec Google Assistant.