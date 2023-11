La Xiaomi Watch 2 Pro est à un super prix chez Orange ! Le modèle 4G de la montre connectée perd plus de la moitié de son prix conseillé pour passer sous les 150 euros à l'occasion du Black Friday.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la Samsung Galaxy Watch 5 Pro chez Amazon, c'est au tour d'une autre montre connectée de faire l'objet d'un bon plan à l'occasion du Black Friday 2023. Jusqu'au lundi 27 novembre prochain et dans la limite des stocks disponibles, la boutique Orange permet à ses clients de s'offrir le modèle 4G de la Xiaomi Watch 2 Pro au prix de 149 euros au lieu de 329 euros. Aucun coupon de réduction ni d'offre de remboursement ne sont demandés puisqu'il s'agit d'une remise immédiate de 180 euros.

Lire aussi – les meilleures offres du Black Friday Xiaomi

Officialisée en même temps que le Smart Band 8 et proposée dans un coloris noir, la Watch 2 Pro de Xiaomi liée au bon plan Orange est une montre connectée qui tourne sous Wear OS. L'objet connecté dispose d'une puce Snapdragon W5+ Gen 1, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, de 32 Go de stockage, d'une batterie de 495 mAh, du Bluetooth 5.2 et d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels et une résolution de 326 ppp.

Concernant les capteurs, l'accéléromètre, la boussole électronique, le capteur de lumière ambiante, l'analyse du sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque, le cardiofréquencemètre et le capteur sp02 sont de la partie. Enfin, les futurs propriétaires auront l'occasion de profiter de 150 modes sportifs avec l’analyse complète des entraînements et des statistiques sur les performances.