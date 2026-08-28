Cineby : le site de streaming illégal détaille sa fermeture, elle se fera par étapes

Après avoir soudainement annoncé sa fermeture, le site de streaming Cineby explique comment elle va se dérouler exactement. Pas de disparition brutale, mais des étapes successives.

Cineby
Crédits : capture d’écran Phonandroid

Nous l’apprenions dans le courant du mois d’août 2026 : sans prévenir, le populaire site de streaming illégal Ciney annonçait sa fermeture imminente. Il a depuis précisé le déroulé exact de la procédure. Cineby va fermer progressivement sur une période de 11 jours ayant démarrée le 25 août 2026. Voici ce qu’il va se passer dans le détail :

  • « 25 août : les sites miroirs Fmovies+ et Cineplay redirigent vers Cineby.
  • 26 août : les diffusions d’anime et d’événements sportifs sont désactivées.
  • 27 août : les téléchargements de fichiers sont désactivés.
  • 28 août : le système de comptes est désactivé, les comptes utilisateurs sont supprimés.
  • 30 août : dernier jour pour regarder des films et des séries.
  • 31 août : la diffusion en streaming de films et de séries est désactivée.
  • 1er septembre : Cineby fait ses adieux.
  • 5 septembre : tous les domaines restants sont définitivement supprimés. »

Cineby a démarré son processus de fermeture par étapes

Les 3 premières étapes sont déjà effectives. Celle du 28 août, jour de publication de cet article, ne l’est pas encore au moment d’écrire ces lignes. Les utilisateurs ont donc jusqu’au 30 août pour regarder des films ou des séries via Cineby (ce qui, rappelons-le, est illégal).

Nous ignorons si la phrase « Cineby fait ses adieux » signifie simplement rendre le site principal inaccessible, ou si ses équipes envisagent de marquer le coup avec la diffusion d’un message par exemple. Autre inconnue : les raisons exactes de cette fermeture. On suppose qu’elle fait suite à des pressions judiciaires déclenchées par des ayants droit depuis un an environ, mais le site ne dit rien.

Les annonces du site Cineby concernant sa fermeture progressive
Les annonces du site Cineby concernant sa fermeture progressive Crédits : captures d’écran et montage Phonandroid

Dans une deuxième annonce, Ciney encourage ses utilisateurs à se tourner vers des plateformes de streaming légales comme Apple TV+ ou Prime Vidéo, en précisant qu’elles proposent une période d’essai gratuite. N’allez pas y voir une tentative de rédemption puisqu’en dessous, on voit le lien vers un fil de discussion sur le réseau social Reddit où sont ouvertement mentionnés des sites de streaming illégaux.


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