Meta Ray-Ban : filmer sans qu’on le sache était d’une facilité déconcertante, un correctif arrive

Meta avait renforcé la sécurité de ses lunettes connectées pour qu’on ne puisse pas filmer sans que la LED s’allume. Mais la firme avait oublié un détail permettant de contourner la mesure très facilement.

Meta Ray-ban

Les lunettes connectées avec caméra intégrée sont l’objet de craintes concernant le respect de la vie privée. Pourtant, nous avons tous dans notre poche un smartphone, appareil capable de filmer n’importe qui en toute discrétion. Cela n’empêche pas cette peur de se cristalliser surtout autour des lunettes intelligentes. Probablement parce qu’il est plus facile de repérer quelqu’un qui pointe un mobile vers vous qu’une personne qui vous regarde quelques secondes.

Les fabricants de tels appareils le savent très bien, aussi ils ont mis en place un système où une LED voyante s’allume quand les lunettes filment. Sans surprise, certaines personnes ont cherché à contourner le procédé, soit en modifiant le logiciel, soit carrément la LED. Meta, qui propose les Meta Ray-Ban, a dû déployer une mise à jour pour empêcher ce genre de modifications de fonctionner. Problème : l’entreprise n’a pas pensé à tout.

Meta corrige une faille de ses lunettes connectées, elle permettait de filmer sans avertir l’entourage

Le principe est simple : si les Meta Ray-Ban repèrent que la LED est couverte, a été modifiée ou qu’elle ne fonctionne pas, l’enregistrement vidéo ne se lance pas. Sauf qu’il suffisait d’activer la caméra puis de couvrir la LED avec du ruban adhésif opaque par exemple pour filmer sans qu’on le sache. C’est tellement simple qu’on se demande comment les développeurs ont pu passer à côté lors de leurs tests.

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Heureusement, Meta a vite réagi et annonce le déploiement d’un correctif sur Threads : « Une mise à jour est prévue pour améliorer la fiabilité de la LED d’enregistrement de nos lunettes IA. La caméra ne démarre pas l’enregistrement si la LED est masquée, mais certaines personnes tentent de contourner cette restriction en lançant l’enregistrement avant de la recouvrir. Une correction est en cours de déploiement : désormais, la caméra cessera de fonctionner si la LED est masquée pendant un enregistrement. »


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