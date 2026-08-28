Gemini Notebook intègre Google Play Books pour résumer et analyser vos livres par IA

L’outil de prises de notes et résumés IA Gemini Notebook peut désormais piocher dans les livres achetés sur Google Play Books. Votre bibliothèque numérique change de dimension.

Gemini Notebook Google Play Books

Gemini Notebook, anciennement NotebookLLM, est un puissant outil capable d’ingérer documents, vidéos et autres pages Web pour en faire un résumé digeste adapté à vos besoins. Et ce n’est que sa fonctionnalité la plus connue. Le service IA peut aussi créer un podcast à partir de vos Google Docs par exemple, ou même depuis des liens Web que vous lui confiez. Reste une source importante qu’il n’accepte pas encore cela dit. Du moins pas légalement : les livres numériques.

Entraîner un modèle d’intelligence artificielle sur des œuvres littéraires protégées par le droit d’auteur est un sujet très délicat. Meta ne s’est d’ailleurs pas embarrassé de la morale en piratant 82 Go de livres pour son IA. Google semble vouloir prendre un autre chemin en annonçant la liaison entre Google Play Books et Gemini Notebook. Certains ouvrages de votre bibliothèque virtuelle peuvent ainsi être transférés vers Notebook via l’initiative Expert Intelligence.

Vos livres Google Play Books dans Gemini Notebook, c’est possible

Tous les livres ne sont pas concernés pour le moment. Il y en a plus de 100 000 pour démarrer, ce qui devrait vous permettre de trouver votre bonheur quand même. Les titres émanent des maisons d’édition Bloomsbury, De Gruyter Brill, Johns Hopkins University Press, Macmillan Publishers, O’Reilly Media ou encore Penguin Random House. Toutes publient des ouvrages en anglais, mais il peut exister des traductions françaises officielles.

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Le partenariat de Google s’étend aussi à 15 auteurs célèbres, dont Jennifer Wallace, Michael Pollan et Steven Pinker. Une fois un livre téléversé vers Gemini Notebook, vous pouvez demander un résumé, des explications sous forme de graphiques ou d’audio, créer des questionnaires pour vérifier que vous avez bien saisi les thématiques…

Le livre peut aussi servir de base à l’obtention de conseils. Par exemple : des recettes de cuisine basées sur un ouvrage de nutrition. Google n’indique pas quand la fonctionnalité sera disponible chez nous, sachant que la priorité est donnée aux éditeurs américains.


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