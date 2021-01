PS5 : Skyrim tourne désormais à 60 FPS grâce à un nouveau mod

Skyrim en 60 FPS sur la PS5, c'est désormais possible. Le jeu le plus populaire de Bethesda se dote d'un nouveau mod, directement téléchargeable depuis le menu dédié, permettant d'accroître la fluidité de l'image. Une amélioration bienvenue sur un titre qui commence à souffrir de son âge sur console.

Skyrim est probablement l'un des jeux ayant été adaptés sur le plus de plateformes. La PS5 ne fait pas exception, puisque 99% des jeux PS4 tournent sur la console grâce à la rétrocompatibilité. Seulement voilà, qui dit console, dit sacrifice de la fluidité d'image. En effet, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération, seuls les joueurs PC pouvaient prétendre jouer au cultissime titre de Bethesda à 60 FPS. Les choses ont récemment changé avec la Xbox Series X, également capable de faire tourner le jeu à 60 FPS.

Les joueurs PS5 ont donc dû faire preuve de patience, mais celle-ci a fini par être récompensée. Un nouveau mod disponible dès maintenant permet enfin de profiter de Skyrim à une fréquence d'image égale à leurs homologues. Le Youtubeur et développeur Wrighton est à remercier pour cette nouveauté qui rend le jeu plus agréable à l'œil, alors que celui-ci commence à montrer quelques signes de vieillesse. Dans sa vidéo de démonstration, le jeu semble tourner parfaitement et ne souffrir d'aucun bug.

Le mod Skyrim n'efface pas les trophées acquis

Deux bonnes nouvelles accompagnent cette annonce déjà positive. Premièrement, le mod est téléchargeable et activable directement dans le jeu, à partir du menu dédié à cet effet. Une fois fait, il suffit de charger une partie existante ou d'en lancer une nouvelle. Deuxièmement, les trophées acquis au cours de la partie ne sont pas désactivés lorsque le jeu tourne en 60 FPS, alors que la plupart des mods effacent ces derniers lorsqu'ils sont activés.

Il est donc nécessaire de vérifier que d'autres mods ne sont pas en marche si vous souhaitez acquérir d'autres trophées tout en profitant de Skyrim en 60 FPS. De plus, le mod doit être activé à chaque fois que le jeu est lancé pour fonctionner correctement. Notez que ce dernier est également disponible sur PS4 et PS4 Pro. En revanche, les performances peuvent varier en fonction de la machine, et sont bien évidemment meilleures sur PS4.