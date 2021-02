Cyberpunk 2077 : un mod booste les performances du jeu sur les vieux PC

Cyberpunk 2077 se dote d'un nouveau mod qui aide les vieux PC à le faire tourner correctement. Celui-ci réduit en effet la distance de modélisation, ce qui baisse la quantité de calculs à effectuer par les processeurs. Couplé à des réglages adaptés de la carte graphique, le jeu devrait fonctionner convenablement sur des machines plus anciennes.

Quoi qu'on en dise de ses versions consoles, Cyberpunk 2077 tourne relativement bien sur PC. Hormis quelques bugs assez farfelus, la version ordinateur du jeu est plutôt épargnée par tous les problèmes que rencontrent les joueurs sur PS4 et Xbox One. Quant à ceux qui auraient toutefois quelques soucis pour profiter pleinement du titre de CD Projekt, ils peuvent toujours se rabattre sur les nombreux mods développés par la communauté, encouragés par les outils distribués par le studio de développement.

En effet, tous les mods ne servent pas qu'à proposer des expériences pour le moins inédites aux joueurs. Certains d'entre eux s'attachent à améliorer les performances du jeu, afin que le plus grand nombre puisse en jouer dans des conditions acceptables. C'est notamment le cas de ce mod baptisé “Heavily Customized Optimization” (“optimisation hautement personnalisée”), qui permet aux PC plus anciens et moins puissants de faire tourner correctement Cyberpunk 2077.

Jouer à Cyberpunk 2077 sur un vieux PC, c'est possible

Pour cela, le mod “réduit drastiquement” la distance de modélisation du jeu. De cette manière, l'ordinateur a moins d'éléments à afficher sur l'écran, et donc beaucoup moins de calculs à effectuer. C'est notamment cet aspect qui fait défaut aux processeurs plus anciens. De facto, leurs propriétaires pourront profiter de Cyberpunk 2077 de manière bien plus fluide. Le développeur du mod indique ainsi avoir gagné jusqu'à 50 FPS sur un Intel Core i7-3770 de 2012.

Ce dernier ajoute que les détenteurs de cartes graphiques Nvidia Geforce peuvent configurer de nombreux paramètres pour obtenir des résultats encore meilleurs. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans le panneau de configuration du GPU, puis dans les paramètres 3D. La marche à suivre est entièrement indiquée dans la description du mod. Le post affirme que des “mises à jour prochaines” arriveront bientôt, cette fois-ci pour “réduire les calculs de la carte graphique”.

Source : Nexus Mods