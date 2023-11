Très bon prix pour ce pack gaming écran PC Samsung 24″ + casque filaire JBL

Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, Boulanger vous donne la possibilité d'économiser près de 45 euros sur un pack gaming constitué d'un écran PC Samsung de 24 pouces et d'un micro-casque de la marque JBL.

Boulanger vous donne rendez-vous sur son site e-commerce jusqu'au dimanche 12 novembre 2023 afin de bénéficier d'un très bon prix pour l'achat d'un pack de type gaming.

Pendant plusieurs jours, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech propose un bundle incluant l'écran PC Samsung Essential Monitor S3 24″ et le micro-casque filaire JBL Quantum 200 pour 119,99 euros au lieu de 164,98 euros. Pour obtenir la réduction de 44,99 euros, il suffit d'ajouter l'écran PC (voir lien du deal ci-avant) et le micro-casque JBL en cliquant ici.

À propos de ses points forts, le Samsung Essential Monitor S3 S24C330 est un moniteur qui dispose d'un écran de 24 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, une définition en Full HD, une dalle IPS, un format 16/9, un temps de réponse de 1 ms, un rapport de contraste de 1000:1, une luminosité de 250 cd/m² et une fréquence de balayage de 100 Hz. Doté de la technologie AMD FreeSync, l'appareil embarque un port HDMI, un DisplayPort et une connectique audio en USB.

Quant au casque filaire, le JBL Quantum 200 est équipé d'un microphone à tige avec réduction de bruit ambiant. On retrouve aussi un connexion 3,5 mm ; un répartiteur PC ; une compatibilité avec PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mac, mobile et VR ; et la prise en charge de Windows Sonic Spacial Sound supporté sur Windows et Xbox.