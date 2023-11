799,99 €, c’est le prix de ce PC portable gaming Acer Nitro 15″ avec Ryzen 5 et RTX 3060

Avis aux gamers à la recherche d'un PC portable ! Pour ce début du mois de novembre, Cdiscount propose aux membres CDAV de faire une économie de 100 euros sur l'acquisition d'un laptop de la marque Acer.

À l'approche de la période du Black Friday 2023, Cdiscount effectue son Black November avec une sélection de produits en promotion. Dans son rayon dédié au domaine de l'informatique, le site e-commerce français propose à ses clients ayant souscrit au programme CDAV une réduction de 100 euros sur l'achat d'un PC portable de type gaming.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, le PC portable Acer Nitro AN515-45-R382 est vendu par Cdiscount au tarif de 799,99 euros au lieu de 899,99 euros grâce au coupon BN100CD qui est à saisir manuellement au cours de l'étape du panier. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et les membres CDAV auront droit à 25 euros offerts sur leur cagnotte à condition de donner un avis sur le PC portable depuis le site Cdiscount.

Un PC portable gaming Acer Nitro est à moins de 800 €

Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, le Nitro AN515-45-R382 de la marque Acer dispose d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pouces, une fréquence de 144 Hz et une luminosité de 250 cd/m². On retrouve aussi un processeur AMD Ryzen 5-5600H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To en SSD et une batterie en lithium-polymère qui permet à l'appareil d'être autonome pendant une durée de 9 heures. Du côté de la connectique, le Wi-Fi 6, un port RJ-45, le Bluetooth 5.0, trois ports USB 3.2, un port USB Type-C, une prise jack et un port HDMI 2.0 sont de la partie.