NordVPN : jusqu’à 30 € offerts en carte cadeau Amazon, derniers jours pour en profiter

En plus de proposer ses abonnements à prix réduit, NordVPN offre une carte cadeau Amazon à tous ses nouveaux abonnés jusqu'au 9 janvier 2024. La valeur des cartes varie de 10 € à 30 € selon la formule choisie. On vous dit comment en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE NORDVPN

NordVPN propose régulièrement des offres promotionnelles qui permettent de souscrire à son VPN à des prix intéressants. En plus de proposer jusqu'à 65% de réduction sur les différentes formules de son abonnement de deux ans, l'éditeur vous offre en ce moment une carte cadeau Amazon de 10, 20 ou 30 €.

NordVPN vous offre une carte cadeau Amazon jusqu'au 9 novembre 2024

Notez que la carte cadeau Amazon n'est offerte que lorsque vous souscrivez à un abonnement NordVPN de deux ans. L'éditeur offre systématiquement 3 mois d'extension sur l'abonnement, ce qui fait un total de 27 mois de services. Trois formules sont disponibles : “Essentiel”, “Avancé” et “Premium” qui donnent respectivement droit à une carte cadeau Amazon de 10 €, 20 € et 30 €.

Plus vous choisissez une formule élevée, plus la valeur de la carte cadeau est importante. Voici ci-dessous un récapitulatif de chaque formule avec les offres correspondantes.

NordVPN Essentiel à 3,79 € par mois (-54%) : carte cadeau Amazon de 10 euros + 3 mois d'abonnement offerts.

: carte cadeau Amazon de 10 euros + 3 mois d'abonnement offerts. NordVPN Avancé à 4,79 € par mois (-54%) : carte cadeau Amazon de 20 euros + 3 mois d'abonnement offerts.

: carte cadeau Amazon de 20 euros + 3 mois d'abonnement offerts. NordVPN Premium à 5,79 € (-65%) : carte cadeau Amazon de 30 euros + 3 mois d'abonnement offerts.

Notez que l'abonnement de base (Essentiel) inclut le VPN ainsi qu'une protection anti-malware et un bloqueur de suivi et de publicités. La formule avancée vous donne en plus droit à un gestionnaire de mots de passe multiplateforme et à un outil d'analyse des fuites de données. Ce dernier permet de se protéger contre la fraude et les vols d'identité.

Enfin, NordVPN Premium inclut tous les avantages des deux précédentes formules en plus du service NordLocker. C'est un service de stockage Cloud sécurisé qui vous donne droit à un espace chiffré de 1 To, avec synchronisation des fichiers entre tous vos appareils.

Les conditions pour obtenir une carte cadeau Amazon

L'offre de NordVPN sur les cartes cadeaux Amazon est valable uniquement pour les nouveaux abonnements enregistrés jusqu'au mardi 9 janvier 2024 à 23h59. Pour en profiter, vous devez choisir l'une des trois formules de l'abonnement de 2 ans.

Activez ensuite le service et utilisez-le pendant au moins 31 jours, soit au-delà de la période de rétraction qui vous permet d'obtenir un remboursement. L'équipe NordVPN vous enverra un e-mail avec votre carte cadeau virtuelle Amazon.fr.