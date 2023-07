Tout juste sorti, le Honor 90 Lite est déjà soldé à seulement 249 euros

Avec son 90 Lite, Honor veut conquérir le marché des smartphones d’entrée de gamme 5G. Design premium, capteur photo 100 MP, 256 Go de stockage… Il ne manque pas d’atout. Et pendant les soldes, il s’affiche à seulement 249 euros. Une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Tout juste sorti, le smartphone Honor 90 Lite est déjà proposé à prix cassé sur Amazon durant les soldes d'été. Pourtant le modèle du constructeur chinois était déjà un des meilleurs rapports qualité-prix du marché avec une fiche de caractéristiques impressionnante pour un prix conseillé de 299 euros. Mais jusqu’au 10 juillet, vous pouvez bénéficier d’un coupon de réduction d’une valeur de 50 euros. Son prix descend donc à seulement 249 euros. À ce prix là, ce serait dommage de le louper.

C’est avant tout pour ses capacités de photophone que le Honor 90 Lite marque les esprits. C’est ainsi le seul smartphone dans cette gamme de prix à offrir un capteur principal 100 MP. Mais ce n’est pas tout puisqu’il est équipé également d’un capteur ultra grand-angle de 5 MP, un macro de 2 MP et, en face avant, un capteur selfie 16 MP.

Autre point marquant de ce smartphone, son design qui ne trahit absolument pas son tout petit prix. En effet, il profite d’un écran quasiment sans bordure avec une dalle de 6,7 pouces qui affiche une définition Full HD+ 2388 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Côté performances, il tourne avec le SoC MediaTek Dimension 6020 qui supporte la 5G. Il est épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Enfin, la batterie d’une capacité de 4500 mAh vous offre une autonomie d'une journée sans problème. Elle est compatible charge rapide 33 watts

À lire également : Retrouvez tous les bons plans high-tech Amazon des soldes ici.