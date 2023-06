Honor 90 Lite : voici le premier smartphone avec capteur 100 MP à moins de 300 €

Honor vient d’officialiser un nouveau smartphone abordable : le Honor 90 Lite. Son argument pour vous convaincre : un capteur photo principal de 100 mégapixels associé à un prix de vente inférieur à 300 euros. Disponible en précommande le 20 juin, le Honor 90 Lite sera disponible dans toutes les bonnes crémeries à partir du 6 juillet 2023.

Nous attendons avec impatience le lancement en France du Honor 90, successeur des Honor 50 et Honor 70 que nous avons testés précédemment. Déjà disponible en Chine, le Honor 90 est, sur le papier, une belle réalisation. Écran premium. Capteur photo de 200 Mégapixels. Processeur très équilibré. Batterie généreuse. Nous savons déjà tout de ce téléphone. Mais quelques détails commerciaux manquent : le prix, la configuration et la date de sortie. Sans oublier l’éventuelle arrivée en Europe de la version Pro.

En attendant que notre curiosité soit comblée, Honor dévoile aujourd’hui un smartphone qui était jusqu’alors inédit, même en Chine. Il s’agit du Honor 90 Lite. Un téléphone à la fiche technique moins ambitieuse que le Honor 90, mais dont le rapport qualité-prix ne manque pas d’intérêt. En effet, le smartphone est vendu 299 euros (prix public conseillé) et il intègre un capteur photo principal de 100 mégapixels. La présence d’un capteur d’une telle définition dans un smartphone à moins de 300 euros est une première. Le concurrent le plus proche est le OnePlus Nord 3 CE Lite.

Un capteur photo 100 mégapixels dans un smartphone à moins de 300 €

L’équipement photographique du Honor 90 Lite est composé de quatre modules. D’abord le capteur 100 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1.9. Si cette ouverture semble réduite, la fusion de pixels adjacents (pour créer des photos de 25 mégapixels) devrait compenser le manque de luminosité. Le reste de la configuration est assez classique pour les segments abordables. Voici un résumé :

Capteur principal 100 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.9 et autofocus à détection de phase

avec objectif ouvrant à f/1.9 et autofocus à détection de phase Capteur ultra grand-angle 5 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2

avec objectif ouvrant à f/2.2 Capteur macro 2 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4

avec objectif ouvrant à f/2.4 Capteur selfie 16 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.5

Le reste de la fiche technique s’appuie sur un grand écran LCD, une batterie plutôt généreuse et un SoC compatible 5G, le tout dans un châssis assez fin (7,5 mm d’épaisseur) et un poids assez léger (179 grammes). Voici tous les détails à retenir :

Écran IPS 6,7 pouces Full HD+ (résolution 391 pixels par pouce), compatible 90 Hz

(résolution 391 pixels par pouce), compatible 90 Hz Processeur MediaTek Dimensity 6020

8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible

Batterie 4500 mAh compatible charge rapide 33 watts

compatible charge rapide Compatible WiFi ac dual band et Bluetooth 5.3

Magic OS 7.1 basé sur Android 13

Lecteur d’empreinte digitale sur la tranche

Trois coloris disponibles (dont les deux que vous pouvez découvrir dans cet article)

Voici donc un smartphone qui nous semble être sans grand défaut, notamment face à la concurrence, outre une période de mise à jour un peu courte (1 mise à jour majeure d'Android seulement et 3 ans de mises à jour de sécurité). Si ce téléphone vous fait de l’oeil, sachez que les précommandes ont déjà démarré et dureront au-delà de la sortie commerciale. Durant les précommandes, une réduction de 50 euros est appliquée sur le prix de vente (avec une paire d’écouteurs offerte si vous commandez directement sur la boutique de Honor). Cette offre est valable chez les opérateurs (Orange, SFR et Bouygues) et les distributeurs (Fnac, Darty, Boulanger, Amazon), sans oublier la boutique de Honor.