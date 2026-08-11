Un internaute adepte des modifications d’appareil montre comment il est parvenu à fixer un système de refroidissement liquide à une Steam Machine. La question est désormais de savoir à quoi ça sert.

La Steam Machine de Valve n’est malheureusement pas la révolution annoncée dans le monde des consoles de jeux vidéo. Trop peu puissante pour son prix, elle fait tout de même le bonheur de quelques personnes ayant réussi à mettre la main dessus. Mais pas forcément pour les raisons que l’on croit. L’internaute répondant au pseudonyme de techmagnet sur le réseau social Reddit s’en est par exemple servi de base pour un projet : y fixer un système de refroidissement liquide.

Par défaut, la température du “PC de salon” est en effet régulée par des ventilateurs uniquement. Non pas qu’ils soient inefficaces, loin de là, mais le bricoleur voulait aller plus loin. À l’issue du processus, il obtient une Steam Machine affublée de tubes dans lesquels circule le liquide de refroidissement, ici de couleur violette. La pompe, le radiateur et le ventilateur ont quant à eux été ajoutés à l’extérieur de l’appareil.

Une Steam Machine avec refroidissement liquide, c’est possible

L’ensemble fonctionne et le résultat est là : entre moins 20 et moins 30 degrés sur le processeur et la carte graphique. Sans que l’on sache s’il s’agit de Celsius à Fahrenheit en revanche. Il s’agit probablement de la première solution, autrement cela ferait entre -1 et -6° C , ce qui est peu. Toujours est-il que cela laisse une bonne marge pour s’adonner à l’overclocking de la Steam Machine pour augmenter ses performances sans la faire surchauffer.

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Problème : ce n’est pas encore possible de le faire. Alors pourquoi cette opération ? Uniquement pour le plaisir qu’en a retiré techmagnet. De nombreux commentateurs ne se gênent pas pour souligner l’inutilité de la chose, ce à quoi l’internaute répond qu’il l’a fait parce qu’il le pouvait. Beaucoup soulignent également que les premières secondes de sa vidéo montrent un comportement potentiellement très dangereux. À ne pas reproduire chez vous.