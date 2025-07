On sait qui serait le nouveau chef des Avengers et ce n’est pas Captain America

Lors d'une interview, le réalisateur d'un futur film Marvel dévoile à demi-mots quel super-héros prendrait la tête de l'équipe des Avengers dans Doomsday et Secret Wars. Surprise : ce ne sera pas le nouveau Captain America incarné par Anthony Mackie depuis le départ de Chris Evans.

“Avengers ! Assemble“. Deux mots qui ont fait frissonner des millions de personnes à travers le monde en avril 2019 (et plus tard). Prononcés par Captain America lors du film Avengers Endgame, ils lancent l’ultime assaut contre les forces de Thanos. Muni de l'ancien marteau de Thor Mjöllnir, qui a reconnu le super-héros comme digne de le brandir, Steve Rogers affirme plus que jamais son rôle de chef naturel des Avengers.

Mais ça, c'était avant. Depuis, l'ancien soldat est retourné dans le passé pour vivre une vie normale avec la femme qu'il aime et il a vieilli. Dans une dernière scène, il confie son célèbre bouclier à Samuel Wilson, alias le faucon. Il devient le nouveau Captain America, celui qui fait ses débuts au cinéma dans Brave New World en février dernier. Avec le retour des Avengers dans Doomsday puis Secret Wars, on s'attend à ce que Wilson prenne la tête de l'équipe. Ce n'est visiblement pas du tout ce qui est prévu.

Voici qui pourrait prendre la tête des Avengers dans les films Marvel Doomsday et Secret Wars

C'est Matt Shakman, réalisateur du film Les 4 Fantastiques Premiers pas qui vend la mèche lors d'une longue interview avec Variety. Alors qu'il parle du personnage de Reed Richards, l'homme élastique qu'incarnera Pedro Pascal, il lâche une phrase explicite : “Il passe du scientifique ringard enfermé dans son laboratoire au mari et père prêt à tout pour protéger sa famille, puis au chef des Avengers. J'ai réalisé que la version que nous construisions devait réunir tous ces éléments“.

Ce serait donc Monsieur Fantastique qui aurait la charge de diriger les Avengers face au Docteur Fatalis, et plus si affinités. Un choix qui fait sens puisque Victor Von Fatalis apparaît pour la première fois dans un numéro des 4 Fantastiques en 1962. Rien n'est encore confirmé, mais la déclaration de Shakman laisse tout de même peu de place au doute. Rappelons que Les 4 Fantastiques Premiers Pas sortira en France le 23 juillet 2025.