Ce moddeur a réussi à glisser toute la puissance du Steam Deck dans une Game Boy

Avec son format de grosse manette à écran, le Steam Deck ne rentre dans aucune poche. Un passionné a pourtant réussi à loger ses composants dans une coque de Game Boy. Il n’a rien découpé ni remplacé au passage.

steamdeck gamboy
Source : Reddit PhyFawkes

Depuis quelques années, le modding de consoles portables ne connaît plus vraiment de limites. Certains greffent une carte graphique sur une machine conçue pour tenir dans un sac, d’autres impriment des coques entières en 3D pour ressusciter des modèles disparus. La rareté nourrit ce mouvement. Aujourd’hui encore, la console de Valve reste introuvable dans plusieurs régions du monde, et beaucoup de joueurs préfèrent donc faire durer la leur plutôt que d’en racheter une. Bricoler devient la seule option.

Le Steam Deck se prête particulièrement bien à l’exercice. Sa carte mère occupe un espace étonnamment réduit, et SteamOS reçoit encore des correctifs réguliers de la part de Valve. Voilà quelques mois, un moddeur connu sous le pseudonyme PhyFawkes a sorti son mètre pour vérifier les dimensions de cette carte. Puis il a eu une idée.

Le SteamBoy reprend les dimensions exactes d’une Game Boy avec les composants d’un Steam Deck

Le résultat s’appelle le SteamBoy. Son boîtier sort d’une imprimante 3D et reprend les dimensions d’une Game Boy de 1989, pour 32 mm d’épaisseur. Carte mère, cartes de contrôleur, batterie, haut-parleurs et commandes de façade proviennent tous du Steam Deck, sans la moindre découpe. Aucun circuit imprimé sur mesure n’a été nécessaire jusqu’ici. Tout est empilé à la verticale, l’accumulateur d’origine occupant presque toute la largeur entre l’électronique et la dalle. Croix directionnelle, boutons ABXY, stick et pavé tactile ont trouvé leur place.

L’écran interne ne fonctionne pas encore. PhyFawkes a récupéré une dalle AMOLED de 1200 par 1080 pixels à 90 Hz, conçue à l’origine pour un casque de réalité virtuelle. Sur le Steam Deck, le micrologiciel transmet directement les caractéristiques de l’affichage au système, il faudra donc fabriquer un adaptateur sur mesure et modifier le BIOS. En attendant, la machine se branche sur un téléviseur et tourne parfaitement. Côté refroidissement, un ventilateur de 30 mm et un dissipateur maintiennent la température autour de 70 °C sur Tunic, à condition de réduire légèrement la tension du processeur. Le moddeur promet malgré tout de publier les plans du boîtier pour ceux qui voudraient s’y essayer. Seules les gâchettes manquent encore à l’appel.


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