On a enfin une idée de l’acteur qui va reprendre le rôle de Black Panther au cinéma (et c’est une bonne surprise)

Et si Marvel Studios introduisait un nouveau Black Panther dans son Marvel Cinematic Universe ? C’est la rumeur du moment et un acteur est au centre des discussions de fans depuis quelques temps maintenant. Aujourd’hui, il réagit officiellement. S’il ne confirme pas avoir des pourparlers avec Marvel Studios, il confie toutefois son envie d'hériter du rôle.

Marvel Studios avait de grandes ambitions pour le personnage de Black Panther. Après l’avoir introduit dans Civil War en 2016, le personnage a eu le droit à un film solo en 2018, puis a participé au diptyque Infinity War/ Endgame en 2018/2019. Malheureusement, celui qui l'incarnait, le talentueux Chadwick Boseman, nous a quitté en 2020, victime d’un cancer.

Un événement malheureux qui a forcé Marvel Studios a changer ses plans. Par respect envers l’acteur (et pour ne pas se mettre les fans à dos), le choix a été fait de composer avec l’absence de Boseman pour Black Panther Wakanda Forever (2022). T’challa décédait dans les premières minutes du film, et sa sœur Shuri prenait le relai. Mais le temps passe et les choses changent. Ainsi, les rumeurs d’un recast se font de plus en plus insistantes, et on sait qui pourrait renfiler le costume.

Black Panther pourrait avoir un nouveau visage au cinéma

Depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train sur un recast de Black Panther, et un nom circule : celui de Damson Idris. L’acteur britannique est actuellement à l’affiche du film F1 avec Brad Pitt, et donc en tournée promo. Evidemment, la question de son avenir chez Marvel Studios revient souvent sur le tapis, et parfois, il donne quelques indices.

Invité dans l’émission matinale de NBC, Today, Damson Idris s’est prêté au jeu des réponses par oui ou par non. Et il a confirmé à demi-mots avoir discuté avec la maison des idées. « Il y a des rumeurs sur le fait que vous pourriez incarner le nouveau Back Panther. Avez-vous eu des discussions à ce propos ? » a demandé le présentateur. Ce à quoi Idris a répondu « oui/non ». Et au présentateur de relancer, l'air amusé « Dans ces cas, le non veut dire oui ! ». Ensuite, on lui demande « s’ils (Marvel) vous demandent, vous diriez oui ? » et Idris répond « Oui ».

Rien n’est donc encore acté, mais les rumeurs se font de plus en plus pressantes autour de l’acteur. Reste la question du retour du personnage, dont la mort a été mise en scène et digérée dans le MCU. La réponse à ce casse-tête est déjà tout trouvé : le multivers. C’est par exemple par ce biais que les X-Men sont revenus, tout comme Robert Downey Jr dans le rôle de Dr Doom.

