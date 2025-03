Avengers Secret Wars : ces personnages doivent à tout prix faire une apparition dans le prochain blockbuster de Marvel

Avengers Secret War n'est pas attendu avant mai 2027 sur grand écran, mais on sait déjà que le prochain blockbuster des frères Russo compte pousser le principe du multiverse à son paroxysme. Face à l'avalanche de caméos à prévoir, voici notre sélection des personnages qu'on aimerait voir à l'écran.

En dehors du merveilleux Ready Player One de Steven Spielberg, les caméos restent clairement l'apanage des films du MCU. Avengers Endgame avait déjà mis la barre très haut, mais Spider-Man No Way Home est allé encore plus loin en reposant une grande partie de son intrigue sur le retour d'anciennes figures du MCU.

On pense évidemment aux Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais aussi au Bouffon Vert de Willem Dafoe ou au Doctor Octopus d'Alfred Molina.

Mais c'était sans compter Ryan Reynolds qui a littéralement fait exploser tous les compteurs de caméos dans Deadpool & Wolverine en juillet dernier, en voici quelques uns justement (gare aux spoils) :

la Torche humaine de Chris Evan (Les 4 Fantastiques, 2005)

Blade de Wesley Snipes (Blade, 1998)

Elektra de Jennifer Garner (Daredevil, 2003)

Gambit de Channing Tatum (X-Men Origins : Wolverine, 2009)

X23 de Dafne Keen (Logan, 2017)

Happy Hogan de Jon Favreau (les films Iron-Man et Spider-Man)

Dents-de-sabre de Tyler Man (X-Men, 2000)

Pyro d'Aaron Stanford (X-Men 2, 2003)

Henry Cavill en Wolverine

Par extension, on imagine qu'Avengers Secret Wars aura également son lot conséquent d'apparitions. Pour cause, le prochain blockbuster des frères Russo, attendu dans les salles en mai 2027, ambitionne déjà de pousser le principe du multiverse à son paroxysme. De fait, de nombreux personnages Marvel devraient figurer à l'écran pour exploiter à 100 % les possibilités offertes par ce fameux principe d'univers parallèles.

Les personnages Marvel qu'on aimerait voir dans Avengers Secret Wars

Résultat, on s'est donc amusés à lister les personnages qu'on aimerait voir faire un petit coucou (ou une grosse apparition, qui sait) dans la future grand-messe des Avengers. Si certains sont déjà connus du grand public grâce à de précédentes apparitions dans les films estampillés Marvel, d'autres sont plus confidentiels et sont surtout connus des fans invétérés des comics.

Le Professeur Xavier

On commence évidemment par l'un des mutants les plus puissants de l'univers Marvel et le leader charismatique des X-Men, le professeur Xavier. Incarné depuis de longues années par le légendaire Patrick Stewart, le personnage a déjà fait plusieurs apparitions remarquées dans le MCU, notamment dans Logan bien entendu, mais surtout dans Doctor Strange : In the Multivers of Madness. Et si Xavier a connu un destin funeste dans les deux films cités, on sait déjà que Marvel compte bien réintégrer les X-Men dans son univers cinématographique. Dans Secret Wars et sa multitude d'univers parallèles, il nous paraît donc évident que Xavier sera présent, que ce soit sous les traits de Patrick Stewart ou James McAvoy.

Tornade et ses différentes versions

On l'avait déjà évoqué dans un précédent article, mais à nos yeux, un autre X-Men majeur devrait faire son grand retour dans Secret Wars : Ororo Munroe aka Tornade. Brillamment incarnée par l'actrice oscarisée Halle Berry dans les premiers films X-Men, le personnage a toujours été cantonné au rôle de side-kick. Et quelle erreur à nos yeux ! Tornade dispose d'une histoire particulièrement riche dans les comics : leader des X-Men après le départ de Cyclope, alliée des Quatre fantastiques, épouse du roi T'Challa aka BlackPanther, membre du conseil de Krakoa (ndrl : la nation mutante), etc. Autant de versions que Marvel pourrait utiliser pour enfin offrir un rôle de premier plan à Tornade dans le MCU.

Les Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire

Après avoir réintroduit les Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire dans No Way Home, on pense qu'il y a de grandes chances de revoir les deux acteurs dans Secret Wars. D'autant que d'après de récentes rumeurs, le Spider-Man de Tom Holland serait au centre de l'intrigue du prochain Avengers. Qui sait donc, l'homme-araignée pourrait retrouver ces deux homologues pour l'aider dans le conflit multiversale qui s'annonce.

Madame Web

Dans le catastrophique Madame Web sorti en 2024, Cassandra Web (Dakota Johnson) n'incarne Madame Web que dans de brefs aperçus du futur. Un gros gâchis donc, alors que le personnage est pourtant très apprécié par les fans de comics. Née aveugle à Salem, Cassandra a rapidement développé de puissantes habilités psychiques et a aidé à plusieurs reprises Spider-Man dans sa lutte contre le crime new-yorkais. Dans Secret Wars, les frères Russo auraient donc l'occasion de redorer le blason du personnage… Tout en donnant une seconde chance à Dakota Johnson.

David Haller/Legion

Voilà un autre mutant que l'on aimerait bien voir dans Secret Wars. David Haller aka Legion, n'est autre que le fils du professeur Xavier. Victime d'un syndrome schizophrénique intense, le mutant est habité par de multiples personnalités qui contrôlent chacune l'un de ses pouvoirs (télékinésie, télépathie, pyrokinésie). Rappelons que Legion a déjà eu le droit à sa série dédiée avec Dan Stevens dans le rôle titre. En d'autres termes, l'acteur pourrait bien reprendre son rôle pour Secret Wars, ne serait-ce que pour une courte apparition. Après tout, le MCU cherche clairement à exploiter tous les médias relatifs aux mutants diffusés ces dernières années.

La première équipe des 4 fantastiques

Comme vous le savez peut-être, les 4 fantastiques vont officiellement faire leur entrée dans le MCU avec un reboot attendu ce 25 juillet dans les salles : les 4 Fantastiques First Step. Et qui dit reboot dit forcément nouveau casting. Cette fois-ci, on retrouvera notamment dans la peau de nos héros l'omniprésent Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (la Femme Invisible), Joseph Quinn (La Torche) et Ebon Moss-Bachrach (La Chose).

Si leur présence dans Secret Wars est garantie, on imagine que le Multiverse permettrait de revoir l'équipe originelle des deux premiers films sortis il y a 20 ans. D'autant plus que Chris Evans a déjà renfilé le costume de la Torche à l'occasion d'un caméo hilarant dans Deadpool 3 !

Le Captain America de Matt Salinger

Quitte à exploiter à fond le principe du Multiverse, pourquoi ne pas aller chercher les toutes premières versions de nos super-héros préférés ? Il faut savoir que dans les années 90, Marvel a été contraint de vendre les droits cinématographiques de plusieurs héros pour rester à flots. Ce qui a aboutit à la création d'une multitude de films plus ou moins ratés, à l'image du Captain America de 1990. Dirigée par Albert Pyun, cette première itération de Steve Rogers sur grand écran a longtemps été considérée comme l'un des pires films de super-héros jamais réalisés.

Mais fin 2024, la version originale du film a fait une ressortie remarquée et s'est plutôt attirée la sympathie du public avec son côté nanardesque assumé. Par conséquent, son interprète Matt Salinger (aujourd'hui âgé de 65 ans) pourrait peut-être faire un bref caméo dans le costume cheap à souhait du film de 1990 ? Je ne sais pas vous, mais on est preneur !

Et vous, quel personnage aimeriez-vous voir dans Avengers Secret Wars ? On est curieux de le savoir, alors dites-nous tout dans les commentaires !

