Microsoft aurait développé un Windows entièrement piloté par IA, ces captures le prouvent

Microsoft n'a jamais caché son obsession pour l'intelligence artificielle. Un prototype de Windows resté secret vient pourtant d'émerger. Il poussait cette logique tellement loin que le menu Démarrer disparaissait.

Les éditeurs de systèmes d'exploitation cherchent tous à placer l'intelligence artificielle au centre de la machine. Les assistants conversationnels s'invitent dans les moindres recoins du bureau. Microsoft mène cette course depuis des mois, quitte à agacer une partie du grand public. Le retour forcé de l'IA Copilot sur les PC Windows 11 avait déjà montré une firme prête à tout pour imposer son assistant. Chaque mise à jour pousse un peu plus l'outil vers le premier plan. Un projet bien plus radical dormait pourtant dans les cartons de l'éditeur américain.

Des captures d'écran et des vidéos d'un système d'exploitation baptisé Project Aion viennent de fuiter. Microsoft aurait planché sur ce Windows expérimental durant l'année 2024, sans jamais le lancer. Le bouton Copilot ancré au cœur du bureau que la firme déploie actuellement paraît bien timide à côté de cette version fantôme. Sur ce prototype, l'assistant IA ne complète plus le shell, il le remplace entièrement. Le menu Démarrer historique cède carrément sa place à un raccourci dédié à l'IA maison.

Le prototype Windows Aion remplaçait le menu Démarrer par un bouton Copilot

Project Aion se présente comme un Windows allégé, construit sur le navigateur Edge et piloté par des agents autonomes. Selon les fichiers partagés sur le Discord de BetaWiki, ce prototype reposait sur une base baptisée Win3. Cette fondation minimaliste abandonnait totalement le support des vieilles applications Win32. Les images suggèrent aussi une compatibilité avec AOSP, la couche open source d'Android, en plus du système maison. Ce choix rapproche le projet du récent Solara de la firme, lui aussi tourné vers une informatique largement automatisée.

La prudence reste toutefois de mise face à ces documents. Rien ne confirme pour l'instant que Microsoft ait vraiment développé Project Aion. Il pourrait s'agir d'un canular soigné, à l'image du faux EdgeOS apparu en 2022. Le prototype n'aurait de toute façon jamais dépassé le stade interne, si tant est qu'il ait un jour existé. Reste que ces images dessinent une vision pour le moins troublante d'un Windows où l'IA finit par gouverner l'ensemble de la machine.