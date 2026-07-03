Osmo Action 6 : presque 100 € de réduction sur la plus récente caméra d’action de DJI, vite !

En quelques années, DJI est devenue la marque référence des caméras d’action. Pendant les soldes, la dernière génération de la Osmo Action est à prix cassé sur AliExpress grâce à une double promotion. On vous explique comment faire pour obtenir le prix le plus bas.

Osmo Action 6

Tout le monde connait la marque GoPro. Pendant des années, ça a été la seule entreprise à proposer des caméras d’action. Seul souci, sans concurrence, la marque américaine s’est reposée sur ses lauriers et n’a pas assez misé sur l’innovation. Du coup, DJI s’est engouffré dans la brèche et propose aujourd’hui des modèles plus performants, avec un meilleur rapport qualité-prix.

C’est le cas de son dernier modèle, la Osmo Action 6. Et bonne nouvelle, elle est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Normalement vendue pour 436 euros, elle est affichée en soldes à 385,40 euros. Et avec le code promo PHDFR45, le prix baisse de 45 euros supplémentaires. Il passe donc à seulement 340,40 euros. C’est une excellente offre pour ce modèle récent qui bénéficie des dernières technologies développées par la marque.

Pour rappel, jusqu’au 7 juillet, vous disposez d’une liste de codes promo exclusifs à utiliser sur le site AliExpress, cumulables avec les offres en cours :

  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Pourquoi choisir la caméra d’action DJI Osmo Action 6 ?

La DJI Osmo Action 6 est capable de produire des vidéos en 4K/120 fps. Elle dispose d’un nouveau capteur plus grand de 1/1,1 pouce qui permet d’enregistrer plus de détails dans les zones sombres et d’obtenir un contraste plus élevé. Autre point fort de ce modèle, il permet de choisir au moment du montage entre une image 4K horizontale ou verticale. Et avec sa stabilisation d’images RockSteady 3.0+, vous avez un résultat impeccable même si votre caméra est secouée dans tous les sens au moment du tournage.

La Osmo Action 6 de DJI est aussi parfaite pour le milieu aquatique puisqu’elle est étanche jusqu’à 20 m sans boîtier. Elle est aussi résistante au froid et au chaud puisque vous pouvez l’utiliser entre -20°C et + 45°C. L’autonomie est très confortable puisqu’une batterie permet d’utiliser la caméra pendant 4 heures d'utilisation. Pour finir, vous disposez d’un espace de stockage interne de 50 Go.


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