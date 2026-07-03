Tesla dévoile un Model Y allongé à six places, son tarif a de quoi surprendre

Les familles nombreuses attendaient un vrai grand SUV signé Tesla. Le constructeur répond enfin avec un Model Y rallongé à six places. Son prix de départ risque pourtant d'en refroidir plus d'un.

Le marché des SUV électriques familiaux se densifie à grande vitesse. Les constructeurs multiplient les versions à trois rangées pour séduire les foyers nombreux. Tesla accusait pourtant un retard sur ce créneau depuis l'arrêt du Model X. Le bonus de reprise sur le Model Y en France, montrait déjà une marque prête à tout pour relancer les ventes de son best-seller. Un grand vide subsistait néanmoins au sommet de la gamme, faute d'un modèle vraiment taillé pour les familles nombreuses. La demande, elle, ne cessait de grandir.

Tesla comble enfin ce manque avec une déclinaison rallongée de son SUV le plus vendu. Le Model Y L que la marque réservait jusque-là au marché chinois débarque aux États-Unis et à Porto Rico. Cette version gagne une troisième rangée et propose six places réparties sur trois rangs. Le constructeur américain vise clairement les familles en quête d'espace, sans passer par un modèle inédit. Une stratégie déjà éprouvée avec succès en Asie.

Le Tesla Model Y L six places démarre à plus de 61 000 dollars aux États-Unis

Le Model Y L adopte un agencement en deux plus deux plus deux, avec des sièges baquets indépendants au deuxième rang. Selon l'annonce officielle de Tesla, la version de lancement démarre à 61 990 dollars, soit environ 54 000 euros. Ce tarif dépasse d'environ 3 700 euros celui de la finition Performance. L'empattement s'allonge de 15 centimètres et la longueur totale grimpe de 18 cm. La firme annonce une autonomie de 523 kilomètres et un zéro à cent en 4,4 secondes. Le SUV revendique aussi près de 2 520 litres de volume de chargement, coffre avant compris.

Cette série de lancement inclut un an de conduite supervisée, un an de Supercharge et un an de connectivité premium. Les premières livraisons du Model Y L débuteront en septembre aux États-Unis. En Europe, le SUV a déjà obtenu son homologation en début d'année. La France attend encore une date précise, avec une arrivée espérée courant 2026. Reste à savoir si Tesla saura contenir la facture une fois la conversion appliquée.