Alexa : Amazon corrige le bug des respirations effrayantes, l’IA ne vous fera plus peur

Si votre enceinte connectée Amazon vous effrayait en produisant des bruits étranges et inexpliqués, rassurez-vous : le bug est désormais corrigé. La firme américaine a trouvé l'origine du problème.

Amazon Echo Studio
L'Amazon Echo Studio

Nos enceintes connectées peuvent parler. Qu'elles soient signées Google, Amazon ou autre, elles intègrent un assistant IA auquel nous pouvons donner des commandes. En général, tout se passe bien, mais parfois, le système se comporte bizarrement. En 2018, vous faisiez peut-être partie des gens ayant entendu Alexa d'Amazon rire sans raison en plein milieu de la nuit. Plus proche de nous, en janvier 2026, Alexa répondait de manière sarcastique, voire agressive, à certains utilisateurs.

Et pas plus tard que fin juin dernier, une famille hispanique s'est fait une belle frayeur, toujours à cause de l'IA embarquée dans les enceintes connectées d'Amazon. En l’occurrence un Echo Dot. La consigne est pourtant simple : compter de 1 à 40, afin que les enfants apprennent les chiffres. Alexa s'exécute, mais pendant l'énumération, elle se met à émettre des sons gutturaux, un genre de respiration tout droit sortie d'un film d'horreur. Interrogé à ce sujet, l'assistant répond que ça ne vient pas de lui. Pourtant, la famille arrive à reproduire le phénomène une dizaine de fois.

Alexa n'est plus possédée, l'IA ne fera plus de bruits bizarres

Les réactions des internautes varient. La majorité s'amuse du bug, d'autres affirment que c'est la famille qui cherche juste à “faire le buzz” en créant la situation de toutes pièces. Quelques uns croient qu'ils sont en face d'un véritable événement paranormal, mais Amazon confirme : c'est bien un bug. Un correctif a été développé rapidement et il est en cours de déploiement.

Lire aussi – Vous avez un appareil Amazon ? Il est sûrement déjà prêt pour l’IA Alexa+

Le souci venait du moteur de synthèse vocale d'Alexa (TTS, pour Text-To-Speech). S'il gère très bien les réponses de longueur normale, des énumérations d'éléments séquentiels, comme une suite de nombres, pouvait le faire dérailler. En revanche, Amazon n'explique pas pourquoi cela s'est manifesté par ces bruits inquiétants. Voilà qui donnera du grain à moudre aux amateurs de phénomènes étranges.

Source : Android Authority


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