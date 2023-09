TikTok lance un onglet Shopping pour acheter directement les produits présents dans les vidéos

Ce n’était qu’une question de temps avant que TikTok ne tente de se transformer en plateforme de e-commerce. Le réseau social vient de lancer un nouvel onglet aux États-Unis intitulé Shop, celui-ci souhaite donner la possibilité aux utilisateurs d’acheter directement via l’application un produit qu’il voit en vidéo. Une nouveauté qui n’est pas sans rappeler la tentative d’Instagram, au succès mitigé.



TikTok, comme n’importe quel réseau social, repose lourdement sur le bon vouloir des annonceurs pour gagner de l’argent. Pour fonctionner, son business model exige que les marques acceptent de promouvoir leurs services et produits, via des publicités directes ou des partenariats avec des influenceurs — au risque, parfois, de déclencher l’indignation des utilisateurs. De fait, comme chaque réseau social, TikTok caresse les annonceurs dans le sens du poil.

Et quoi de mieux pour une entreprise que de pouvoir vendre ses produits directement au sein de l’une des applications les plus populaires au monde ? TikTok en est visiblement arrivé à la même conclusion, puisque le réseau social vient de lancer un tout nouvel onglet aux États-Unis : Shop. Comme son nom l’indique, celui-ci permet de faire ses courses dans l’application. Vous avez croisé un produit qui vous intéresse dans une vidéo ? Quelques clics plus tard, celui-ci se trouve déjà dans votre panier.

TikTok s’inspire d’Instagram en lançant son onglet Shopping

L’idée est donc bien entendu de créer une passerelle entre les annonceurs, les créateurs de contenus et les consommateurs. L’onglet Shop intègre les produits mis en vente par les entreprises, accompagnés des vidéos dans lesquels ils apparaissent. De la même manière, un bouton avec une courte fiche produit apparaît sur les vidéos dans lesquelles ce dernier apparaît pour inciter l’utilisateur à l’acheter. À ce jour, TikTok Shop compte d’ores et déjà 200 000 commerçants et 100 000 créateurs de contenus affiliés.

Sur le même sujet — TikTok dépense 1,2 milliard d’euros pour éviter d’être bannie d’Europe et ça ne suffira sûrement pas

Une stratégie très frontale, entièrement assumée par la plateforme. « Nous avons un projet très agressif pour faire sensation dans le secteur et nous assurer que les gens comprennent que TikTok est un endroit où l’on peut faire du shopping », a expliqué Nico Le Bourgeois, cadre au sein de la firme chinoise. « Nous serons très présents pour le Black Friday et le Cyber Monday grâce à une combinaison de trafic, de livraison gratuite et d’offres », a-t-il précisé.

Reste à déterminer si le projet séduira les utilisateurs. Difficile de ne pas penser à la tentative similaire d’Instagram avec son propre onglet Shopping, qui permet d’acheter un produit mis en avant dans une publication. Si ce dernier existe encore bel et bien, le réseau social de Meta n’a eu de cesse de le rendre plus discret depuis son lancement, jusqu’à le faire totalement disparaître du menu d’accueil. De notre côté du globe, il faudra attendre début octobre pour découvrir l’onglet.

Source : TikTok