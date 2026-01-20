TikTok veut nous scotcher à l’écran avec PineDrama, sa nouvelle appli de fictions courtes

TikTok ne se contente plus des vidéos courtes. Le géant chinois lance une application entière dédiée aux mini-séries à suspense. PineDrama promet des épisodes rapides, intenses et conçus pour capter l’attention dès la première seconde.

TikTok multiplie les initiatives pour rester en tête des plateformes les plus utilisées dans le monde. En Europe, le réseau va bientôt déployer un outil de vérification d’âge pour limiter l’accès aux moins de 13 ans. Une mesure attendue, alors que l’application est régulièrement critiquée pour son impact les jeunes. Des études ont montré que certaines vidéos populaires liées à la santé mentale contiennent des informations erronées. Malgré ces polémiques, l’appli poursuit sa stratégie d’expansion dans de nouveaux formats.

PineDrama est une nouvelle application indépendante lancée par TikTok. Elle est pour le moment disponible aux États-Unis et au Brésil. Cette dernière se consacre entièrement aux micro dramas, un format de séries ultra-courtes conçues pour être regardées sur smartphone. Déjà très populaire en Chine, ce type de contenu repose sur des histoires découpées en épisodes d’une à deux minutes. Chaque séquence est pensée pour s’enchaîner rapidement et maintenir l’attention du spectateur tout au long de la série.

PineDrama propose des séries verticales gratuites, inspirées de la dark romance et du fantastique

Les micro dramas de PineDrama misent sur des intrigues accrocheuses, souvent inspirées de la dark romance ou du fantastique. Vampires, milliardaires tourmentés ou amours interdits, chaque épisode est pensé pour créer du suspense en quelques secondes. Certaines séries dépassent déjà les 100 millions de vues, comme Love at First Bite. D’après Business Insider, les utilisateurs peuvent accéder à tous les contenus gratuitement, sans publicités ni paiements intégrés. L’appli se distingue donc des concurrents comme DramaBox ou ReelShort, qui limitent rapidement l’accès aux épisodes sans abonnement.

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de TikTok. En Chine, le marché des micro dramas représente déjà 8 milliards de dollars, avec plus de 800 millions de spectateurs. ByteDance, maison mère de de l’application, veut désormais reproduire ce succès en Occident. Le modèle repose sur l’addiction au format court et sur un algorithme capable de recommander les bons contenus au bon moment. Si PineDrama parvient à séduire un public international, elle pourrait bien transformer une nouvelle fois nos habitudes de consommation vidéo.