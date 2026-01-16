TikTok aurait trouvé le moyen d’interdire son accès aux enfants de moins de 13 ans, de nombreux comptes bientôt supprimés

TikTok a indiqué qu'une nouvelle technique de vérification de l'âge des utilisateurs sera bientôt mise en place en Europe. Celle-ci ciblera avant tout les mineurs de moins de 13 ans, normalement interdits sur la plateforme.

On le sait, il est bien difficile d'empêcher un adolescent d'utiliser un réseau social, quand bien même celui-ci n'aurait pas l'âge requis. La seule option est donc de s'en remettre aux plateformes elles-mêmes. Malheureusement, la chose semble toute aussi compliquée pour celles-ci. Comme toujours, il a fallu que l'Europe s'en mêle pour que l'une d'elles, en l'occurence TikTok, se décide enfin à mettre au point un garde-fou efficace.

Le réseau social chinois a annoncé à l'agence de presse Reuters qu'une nouvelle technique de vérification de l'âge sera bientôt mise en place en Europe. Celle-ci servira précisément à repérer et à supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 13 ans, tout en, selon ses dires, préservant autant que possible leur vie privée. L'outil en question est d'ores et déjà testé depuis un an dans plusieurs pays de l'Union européenne et s'apprête désormais à être déployé officiellement.

Sur le même sujet — TikTok serait dangereux pour la santé mentale, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez

TikTok veut s'assurer qu'il n'y ait plus d'enfants de moins de 13 ans sur sa plateforme

En réalité, cet outil ne supprime pas directement les comptes, pour éviter les erreurs intempestives. À la place, il analyse le contenu de ces derniers, comme les diverses informations complétées par les utilisateurs, les vidéos qu'ils postent ou encore leurs comportements sur la plateforme. Il émet alors une hypothèse qu'il envoie à un modérateur humain qui sera chargé de valider ou non la suppression du compte visé.

En théorie, cela devrait éviter que vous vous fassiez supprimer votre compte si vous avez l'âge légal d'être sur TikTok. Si malgré tout cela arrivait, la plateforme prévoit de passer par des méthodes déjà approuvées, comme la reconnaissance faciale ou l'utilisation d'une carte bancaire pour examiner les oppositions. Le réseau social chinois précise qu'il est encore très difficile de déterminer avec précision l'âge de ses utilisateurs, et qu'il n'existe aucune méthode universelle véritablement efficace.

Source : Reuters