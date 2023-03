The Mandalorian : la série Disney+ n’est pas près de s’arrêter, selon son créateur

Alors que la saison 3 de The Mandalorian vient de débuter sur Disney+, son créateur Jon Favreau parle déjà de la suite. Pour lui, les aventures de Din Djarin et de Grogu pourraient continuer indéfiniment et il réfléchit déjà à la saison 5… même à l'après.

Quand s’arrêtera The Mandalorian ? La saison 3 vient actuellement de débuter sur Disney+ et rencontre encore une fois le succès. Son créateur, Jon Favreau, pense logiquement à la suite et confie son sentiment sur le futur de la série.

Interrogé par Film Stories, Jon Favreau a évoqué la direction que pourraient prendre les aventures du Mandalorien. Pour lui, il n’y a pas encore de fin arrêtée, ni même d’objectif fixé. Il continuera tant qu’il pourra.

The Mandalorian pourrait durer indéfiniment

Il faut savoir que la saison 4 est déjà écrite, bien que pas encore officiellement commandée par Lucasfilm. Pourtant, Favreau pense déjà à l’après quand on lui demande ce que réserve la série dans le futur :

« J’aime vraiment la dynamique entre les deux personnages qui, théoriquement, est indémodable. Je pense qu’il y a beaucoup d’énergie potentielle dans cette relation, plus particulièrement quand le bébé ne sera plus un bébé et qu'il commencera à grandir. Ca se produit si lentement que nous pouvons faire durer ça dans le temps. Mais ça dépendra des audiences, de si les gens aiment ce que nous faisons. Aussi longtemps que ce sera possible, nous creuserons de ce côté et c’est quelque chose de fun que je ne souhaite pas arrêter de sitôt. »

A lire aussi – Andor : la saison 2 pourrait arriver plus tôt que prévue, mais à une condition

Jon Favreau espère donc faire durer sa série le plus longtemps possible. Il est vrai que The Mandalorian n’a pas de « but », nous suivons juste les pérégrinations de nos deux héros dans la galaxie. Un concept déclinable à l’infini et qui peut même accoucher de nombreux spin-off, comme The Book of Boba Fett ou Ahsoka.

Pour rappel, The Mandalorian a fait ses débuts en novembre 2019 sur Disney+, accompagnant le lancement de la plateforme. Si d’autres séries Star Wars ont vu le jour depuis, elle reste bien la plus populaire en termes d’audience. La saison 3 est en cours de diffusion au rythme d’un épisode par semaine.

Source : Film Stories