Apple TV+ pourrait bientôt devenir la plateforme préférée des fans de foot

Apple TV+ serait actuellement en discussion pour signer un accord avec la FIFA pour la diffusion d'un tournoi majeur, à savoir la Coupe du Monde des Clubs 2025. De quoi renforcer l'offre football de la plateforme, qui propose déjà tous les matchs de la MLS, la ligue américaine.

On le sait, les droits de diffusion des compétitions de football sont devenus des produits particulièrement prisés par les plateformes de streaming. Généralement, cela permet aux services d'engranger des utilisateurs supplémentaires, et de nouvelles sources de revenus via des formules d'abonnements dédiées. En juillet 2023, Amazon Prime Video est par exemple devenu le diffuseur exclusif de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football français pour 250 millions d'euros par an.

Un passage de flambeau que n'a toujours pas digéré Canal+ d'ailleurs, qui a continué à payer 332 millions d'euros pour diffuser seulement deux matchs par journée de championnat… Alors qu'Amazon se taillait la part du lion avec les 8 autres matchs, dont les 10 meilleures affiches de la saison.

De son côté, Apple TV+ lorgne également sur les droits de diffusion du foot. Alors que la plateforme de la marque à la pomme propose déjà les matchs de la MLS (la ligue américaine), on sait que le service avait manifesté son intérêt pour la Ligue 1 en novembre 2023. Or et comme l'ont révélé nos confrères du New York Times, Apple serait actuellement en pourparlers avec la FIFA pour obtenir les droits d'un autre tournoi majeur : la Coupe du monde des clubs 2025.

La Coupe du Monde des clubs 2025 sur Apple TV+ ?

En effet, les négociations entre les deux entités seraient sur la fin, puisque le contrat pourrait définitivement scellé dès la fin avril 2024. Si le partenariat se confirme, Apple TV+ pourrait donc proposer sur sa plateforme l'ensemble des matchs de la compétition, qui aura lieu pour rappel du 15 juin au 13 juillet 2025.

Par ailleurs et selon des précisions apportées par l'agence de presse de Reuters, Apple aurait réussi un tour de force en réduisant considérablement l'enveloppe. Pour cause, alors que la FIFA réclamait au départ 4 milliards de dollars, la firme de Cupertino serait parvenu à obtenir la timbale pour seulement 1 milliard de dollars. Sans surprise, ni Apple ou la FIFA n'ont commenté les informations partagées par le NY Times ou Reuters, l'institution rappelant au passage qu'elle “ne confirme ou n'infirme les discussions commerciales”.

Source : New York Times