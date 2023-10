Netflix : les hausses de prix à répétition sont-elles justifiées ? Voici un début de réponse

Entre 2019 et 2023, Netflix a augmenté à plusieurs reprises ses prix. Au regard de son catalogue (quantité et qualité) et de celui de ses concurrents, ces hausses sont-elles justifiées ? JustWatch, moteur de recherche centré sur les plateformes de streaming, s'est posé la question.

Comme vous le savez probablement, Netflix a augmenté une nouvelle fois ses prix en France ce vendredi 20 octobre 2023. Cette revalorisation tarifaire s'inscrit dans une longue lignée débutée en 2019 par la plateforme de streaming. De 11,99 € et 15,99 € pour les abonnements Standard et Premium cette année là, la facture grimpe aujourd'hui à respectivement à 13,49 € et 19,99 € par mois.

Pour l'utilisateur agacé de devoir payer toujours plus, la question est maintenant de savoir si ces augmentations sont réellement justifiées. JustWatch, un moteur de recherche qui recense les catalogues des principales plateformes de streaming, vient de publier une nouvelle étude sur le sujet intitulée : Netflix VS la concurrence, son prix plus élevé est-il justifié ?

Netflix : les prix ont grimpé, le catalogue a grossi

Une interrogation légitime, puisqu'en l'état, Netflix propose effectivement l'offre streaming la plus chère du marché (à savoir son forfait Premium à 19,99 € par mois). Comme le démontre le graphique publié par JustWatch, le catalogue de Netflix n'a cessé de croître entre 2019 et 2023, pour passer de 4 000 titres (films et séries confondus) à quasiment 8 000 aujourd'hui.

La réciproque n'est pas vraie chez les principaux adversaires de Netflix comme Amazon Prime Video, Disney+, OCS ou encore Canal+ SVOD. On notera l'absence d'Apple TV+ dans cette étude, justifiée (peut-être) par son catalogue encore très restreint (ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des meilleurs du marché actuellement).

Si la bibliothèque Netflix a donc affiché une croissance constante et linéaire, le résultat est en dents de scie chez Prime Video par exemple, avec un catalogue à la quantité très fluctuante entre 2020 et 2022 notamment. De son côté, le catalogue de Disney+ affiche une croissance vertigineuse pour passer de moins de 800 titres à 2 000 entre 2020 et 2023. En même temps, il était urgent pour la firme aux grandes oreilles de garnir son catalogue si elle voulait rester compétitive.

Fait important à noter, le graphique de JustWatch mentionne également la moyenne IMDb des catalogues Netflix, Prime Video, Canal+ et OCS. L'occasion de constater que Netflix parvient visiblement à proposer quantité et qualité, avec un score de 7,1/10 pour l'ensemble de sa bibliothèque. La plateforme partage cette 3e place du classement avec Amazon Prime Video. Disney+ est sur la seconde marche du podium, tandis que OCS truste à la 1re position. Rien d'étonnant toutefois quand on sait qu'OCS était jusqu'en 2022 le diffuseur exclusif des séries HBO sur le territoire français.

Source : JustWatch