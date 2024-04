YouTube a trouvé un nouveau moyen de vous inonder de pubs, génial

Google teste actuellement un nouveau format de publicité sur YouTube, désigné sous le nom de “pause ads” soit tout simplement “pause pub” en français. Ces dernières apparaissent lorsque l'utilisateur met en pause le contenu visionné sur des téléviseurs connectés.

Lors de la dernière conférence sur les résultats financiers d'Alphabet, Philipp Schindler, un des cadres de Google, a présenté les résultats encourageants d'une expérimentation menée sur YouTube. Ce test concerne un nouveau type de publicité, les “pause ads” – ou “pause pub”-, qui apparaissent lorsqu'un utilisateur met en pause une vidéo. A l’heure actuelle, ces tests se déroulent principalement sur les TV connectées.

Contrairement aux formats publicitaires classiques qui souvent viennent interrompre nos visionnages, et par la même occasion, jouer avec nos nerfs, les “pause pub” proposent une approche clairement moins intrusive. Ces publicités apparaissent à côté de la vidéo réduite pendant la pause. Elles permettent ainsi de potentiellement capter notre attention sans avoir à interrompre directement notre vidéo. Selon Philipp Schindler, ce format a généré des résultats importants pour les marques et attire déjà des tarifs publicitaires premium.

Google est très content de ses nouvelles pauses pub sur Youtube

Bien que les détails spécifiques derrière ce nouveau format restent flous, tels que la durée et la possibilité de passer ou non ces annonces, l'enthousiasme de Google suggère que l’entreprise va sûrement étendre cette fonctionnalité. Les “pause ads” pourraient ainsi devenir une nouvelle norme sur la plateforme, surtout après la phase de test sur les TV connectées. L'impact de ce nouveau format sur l'utilisation globale de l'application reste à observer, notamment en termes de réception et de rentabilité.

Les “pause ads”ne coupent pas le visionnage, elles apparaissent seulement lorsque l'on met une vidéo en pause. Jusqu'à maintenant, les utilisateurs semblent les accepter car elles dérangent beaucoup moins que les publicités auxquelles nous avons été habitués. Mais certains se demandent si cela va mener à encore plus de publicités plus tard ou si l’on devra assister à de longues annonces a chaque fois que l’on stoppera la vidéo. A voir si Google decidera de les cumuler à l'ancien format, en attendant, la manière dont cette nouvelle approche sera reçue dans les phases de test déterminera les possibilités de son déploiement plus large, notamment sur l’application mobile de YouTube.