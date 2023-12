HBO vient de confirmer ce que tous les fans craignaient : la saison 2 de The Last of Us n’arrivera pas avant 2025. C’est dans une vidéo promotionnelle que la chaîne a annoncé cette date. 2024 nous réservera quand même de belles choses.

Adaptation saluée par la critique et les fans, The Last of Us a créé la sensation lors de sa diffusion au début de l’année. La saison 2 est désormais attendue de pied ferme, mais il faudra faire preuve de patience. Elle ne sera pas disponible avant 2025.

C’est dans une vidéo promotionnelle que HBO a confirmé cette date. 2025, c'est loin… mais pas de panique, il y aura déjà de quoi s’occuper en 2024, notamment avec la nouvelle saison de True Detective, celle de House of the Dragons ou encore la série centrée sur le Pingouin, dérivée du film The Batman.

La saison 2 de The Last of Us retardée à cause de la grève des scénaristes et des acteurs

La saison 2 de The Last of Us se fait attendre. Craig Mazin, le showrunner a précisé il y a quelques jours que le tournage était prévu pour février prochain. Une date assez tardive qui s’explique par la grève des scénaristes et des acteurs qui a touché la série de plein fouet.

En toute logique, cette nouvelle salve d’épisodes devrait adapter The Last of Us Part 2, ou du moins une partie. Sorti en 2020, le titre de Naughty Dog prend place plusieurs années après le premier volet. Vu la fidélité de la série par rapport au jeu, on peut s’attendre à y retrouver les mêmes événements. A noter que TLOU Part 2 va prochainement ressortir sur PS5 dans une version remasterisée, une excellente occasion de le (re)découvrir.

The Last of Us n’est pas la seule série programmée pour 2025. HBO a aussi indiqué que les nouvelles saisons d’Euphoria et de The White Lotus sauteront 2024. 2025 verra également arriver une série événement, It Welcome to Derry. On note tout de même un grand absent dans ce spot promo : Dune The Prophecy, dérivée des films. En plein enfer de préproduction, la série semble avoir été écartée du calendrier pour le moment.