Warner Bros. Discovery et Paramount discutent d’une fusion pour contrer Netflix

D'après des informations rapportées par Axios, les patrons de Warner Bros. Discovery et de la Paramount se sont rencontrés pour discuter d'une éventuelle fusion entre les deux géants du divertissement. Ce rapprochement permettrait aux deux groupes de rester compétitifs face aux ténors du streaming, Netflix et Disney en tête.

A l'heure où la TV traditionnelle connaît un déclin sans précédent, ses principaux acteurs cherchent un moyen de diversifier leurs activités et de rester compétitifs, notamment face aux géants du streaming comme Netflix et Disney+. Pour Warner Bros. Discovery et la Paramount, la concentration des actifs sonne comme une solution viable.

En effet, d'après des informations relayées par le média Axios (et confirmées depuis par le Wall Street Journal), les deux patrons de ces mastodontes du divertissement et du cinéma se sont rencontrés ce mardi à New-York. David Zaslaf et Bob Bakish, PDG des deux groupes, ont discuté durant plusieurs heures d'un éventuel projet de fusion.

Warner Bros. Discovery et Paramount discutent fusion

Pour l'heure, rien d'officiel, il s'agirait juste d'une première prise de contact entre les deux dirigeants. Néanmoins, les ambitions sont plutôt sérieuses, puisque David Zaslaf s'est également entretenu avec Shari Redstone, la propriétaire de la maison-mère de Paramount (National Amusement), sur la question.

Même si le contenu de ces échanges restent inconnus, on imagine que les deux CEO ont abordé les bienfaits potentiels de cette fusion, qui pourrait notamment consister en une combinaison de leurs services de streaming respectifs, à savoir Max (anciennement HBO Max) et Paramount+.

Vers un nouveau géant du streaming ?

Pour rappel, Warner est à la tête des studios de cinéma éponymes, mais aussi de la chaîne américaine CNN et du réseau de chaînes payantes HBO. De son côté, Paramount est également à la tête d'un célèbre studio de cinéma, mais aussi des chaînes CBS et de plusieurs autres chaînes câblées comme MTV et Nickelodeon. Les deux groupes affichent une situation financière délicate. Pour cause, Shari Restone envisage de vendre Paramount depuis plusieurs moins maintenant, dans l'espoir de réduire la dette colossale de National Amusement.

La patronne a déjà cédé plusieurs actifs comme l'éditeur Simon & Schuster pour 1,6 milliard de dollars, tandis qu'elle a rencontré récemment des cadres de Skydance Media et d'Activision pour discuter de reprises éventuelles. Quant à Warner, la fusion avec Discovery opérée en 2021 a lancé des trous béants dans les comptes, qui représentent aujourd'hui quatre fois l'excédent brut d'exploitation. En combinant leurs forces, la Warner et Paramount pourrait réduire leurs dépenses et créer par la même occasion un nouvel acteur fort dans le monde du streaming.

Néanmoins, cette fusion représenterait une nouvelle concentration dans le secteur des médias, et il est certain que la Federal Trade Commission (l'autorité de régulation américaine) examinera le projet sous toutes les coutures avant de donner ou non son aval. Notons que nos confrères de The Verge ont essayé de contacter l'institution, en vain.