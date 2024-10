Sommaire Prix et disponibilité

Un design toujours aussi convaincant

Un écran AMOLED de toute beauté

Une puissance étonnante et une chauffe maîtrisée

Une partie logicielle toujours aussi carrée

Une autonomie correcte

Une partie photo qui aurait pu être plus soignée

Alors, on achète ?

Commentaires

Avec le Galaxy S24 FE, Samsung souhaite offrir une expérience haut de gamme à un prix abordable. Pour cela, la marque reprend ce qui a fait les qualités de son Galaxy S24+ en concédant quelques sacrifices pour faire baisser le prix. Bonne pioche ?

La gamme FE de Samsung, pour Fan Edition, se donne un objectif simple : rendre un peu plus accessible les téléphones estampillés S. Même design, mêmes qualités, mais prix moins élevé. Pour cela, des petits sacrifices sont consentis, au niveau du processeur ou de la batterie. Mais attention, Samsung ne souhaite pas proposer une expérience « cheap » pour autant, puisque les FE restent des produits premium. Aujourd’hui, c’est le Galaxy S24 FE qui passe sur le grill.

Ce téléphone est pensé comme une déclinaison du Galaxy S24+. Il arbore un design identique et le même grand écran de 6,7 pouces. Ce qui change, c’est le processeur, ici un Exynos « light », la quantité de RAM, mais aussi la taille de la batterie et sa puissance de charge. Des concessions qui lui permettent de faire baisser drastiquement son prix, puisque le FE est proposé à bien moins de 1000 euros.

Ne reste maintenant qu’à déterminer si ces sacrifices ont du sens. Plus important encore, nous allons voir si c’est un bon produit. C’est parti !

Prix et disponibilité

Le Galaxy S24 FE est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Voici les tarifs affichés :

128 Go de stockage : 749 euros

256 Go de stockage : 809 euros

Galaxy S24 FE Ecran Dynamic AMOLED 2X 6.7"

QHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

1900 nits

Gorilla Glass Victus + Chipset Exynos 2400e OS Android 14 + One UI 6.1 RAM 8 Go Stockage 128/256 Go microSD Non Capteur principal * 50 MP grand angle f/1,8

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 8 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4

Capteur selfie * 10 MP ultra grand angle f/2,4 Batterie 4700 mAh, charge rapide 25 Watts 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 Galaxy IA Oui Dimensions 162 x 77.3 x 8 mm Poids 213 grammes Prix * 128 Go : 749 euros

* 256 Go : 809 euros

Des prix bien plus bas que ceux du Galaxy S24+ dont il s’inspire. Pour rappel, ce dernier est affiché à partir 1169 euros (prix conseillé hors promo). Le Galaxy S24 classique, pour sa part, débute à 899 euros.

Un design toujours aussi convaincant

A la rédaction, nous adorons le design de la gamme Galaxy S24. Le Galaxy S24 FE ne fait pas exception à la règle. Le smartphone reprend exactement les mêmes codes visuels que ses grands frères, à tel point qu’il est difficile de les différencier. C’est là l’objectif de Samsung : offrir pour moins cher la même expérience que les S24 classiques, et cela passe par le look.

Nous avons donc un design toujours aussi réussi, avec une coque arrière plate en verre brillant, bleue comme notre modèle, verte, ocre ou noire. Ce matériau a l’avantage de ne pas attirer les traces de doigt ni les micro-rayures. Le verre est certifié Gorilla Glass Victus+ pour la solidité et le terminal est IP68.

Ce qui attire l’œil, ce sont surtout les trois capteurs photo alignés verticalement dans un coin. Samsung choisit de ne pas afficher de module ostentatoire afin d’être le plus minimaliste possible. Le résultat est réussi. Le revers de la médaille, c’est que posé sur le dos, le téléphone se montre bancal. Pas pratique pour l’utiliser à un doigt alors qu’il trône sur un bureau. Un défaut que l’on retrouve très souvent sur les mobiles actuels.

En main, le S24 FE est un vrai plaisir à manipuler. La coque est agréable sous les doigts, le cerclage en aluminium totalement plat permet une excellente prise en main et malgré ses 213 grammes sur la balance, son poids est parfaitement équilibré. Un téléphone qu’on aime sortir, tout simplement.

C’est sur la partie écran qu’on voit la différence entre ce S24 FE et les modèles classiques. Quand on regarde bien, on remarque en effet des bords légèrement plus épais, surtout le bord inférieur. Le ratio écran/façade est ainsi de 88%, un poil plus bas que sur le S24 qui dépassait les 90%. Mais pas de panique, cela reste très acceptable et ces bords noirs s’oublient très vite.

Comme d’habitude, on a un capteur d’empreintes (très efficace) sous la dalle. Il peut se coupler à de la reconnaissance faciale grâce au capteur selfie (10 Mp) situé au sommet et au centre. Tout est carré, pratique, simple.

Le Galaxy S24 FE jouit donc d’un design maîtrisé. Beau et agréable en main, il n’a pas à rougir face à ses grands frères. Plus encore, sa robe en verre brillant lui donne un côté premium pas déplaisant. Vous l’aurez compris, nous sommes toujours aussi séduits par la proposition de la marque corréenne. Une belle réussite.

Un écran AMOLED de toute beauté

Nous l’avons dit dans l’introduction, ce Galaxy S24 FE s’inspire du Galaxy S24+. De fait, il embarque quasiment le même écran, à savoir une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels. La principale différence, c’est qu’il ne s’agit pas d’une dalle LTPO, puisque le taux de rafraîchissement dynamique oscille entre 60 et 120 Hz. Un sacrifice nécessaire pour faire un peu baisser la douloureuse.

Ecran OLED oblige, la dalle du S24 FE dispose d’un contraste infini. Les noirs sont donc profonds (pixel éteint) et les blancs éclatants. Il est donc appréciable de regarder un film ou une série sur son téléphone, la lisibilité étant optimale dans les scènes sombres. La luminosité maximale, pour sa part, a été mesurée à 600 cd/m² par notre sonde. Nous avons vu bien mieux, mais cela suffira pour avoir une visibilité correcte à l’extérieur.

La température des couleurs est réglée à 6500K, soit un équilibre parfait qui permet à l’affichage de ne pas tirer vers le bleu, ni vers le rouge. Comme toujours, Samsung donne la possibilité de choisir entre deux modes de couleur dans les paramètres. Le mode Vif, par défaut, offre un Delta E moyen à 2 (en-dessous de 3 étant très bon) avec juste un écart de 4 au niveau des jaunes et des bleus. La colorimétrie est donc respectée, mais l’est encore plus en mode naturel avec un Delta E moyen à 1,5. C’est ce dernier qu’il faudra choisir pour avoir des teintes proches de la réalité. En résumé, Samsung livre un écran parfaitement calibré sur son Galaxy S24 FE. Nous n’allons pas dire que nous sommes étonnés, la marque étant toujours très méticuleuse sur cet aspect.

Côté audio, c’est moins brillant. Le S24 FE embarque deux hauts-parleurs, un sur la tranche inférieure et un autre, plus petit, coincé au sommet de la dalle. Ainsi, nous avons une puissance déséquilibrée entre les deux sorties. Plus encore, on note une grande faiblesse au niveau des graves et des bas mediums. Mettre de la musique n’est donc pas très agréable, tout comme écouter la radio ou un podcast (les voix étant nasillardes). Ce n’est pas catastrophique compte-tenu du format, mais nous avons vu bien mieux.

Une puissance étonnante et une chauffe maîtrisée

Le Galaxy S24 FE est équipé d’un processeur maison Exynos 2400e, soit une version allégée du 2400 qui équipait les Galaxy S24 et S24+. Il est épaulé par 8 Go de RAM. Sur le papier, nous avons donc un téléphone à la puissance correcte, mais moins performant que son grand frère.

Nous avons évidemment vérifié tout cela avec nos benchmarks et surprise, le Galaxy S24 FE est très légèrement plus puissant que le S24+, avec qui il partage la même taille. Cela ne se joue à rien et ça ne s’en ressent même pas à l’usage, mais c’est là. Cela peut s’expliquer par un bridage de l’Exynos 2400 sur le S24+, mais aussi par une meilleure maîtrise de l’énergie sur le 2400e.

Dans les faits, le Galaxy S24 FE est un vrai plaisir à utiliser. Tout est fluide, les applications s’ouvrent instantanément et nous n’avons connu aucun accroc pendant notre semaine de test. Cette puissance est évidemment mise au service de l’IA. Pas de miracle ici, puisque générer un texte ou modifier une photo prend toujours de longues secondes, comme c’était le cas sur le modèle précédent.

En jeu, le téléphone livre des résultats intéressants. Signalons que nous n’avons jamais pu lancer notre titre phare qui met les téléphones en PLS, à savoir Zenless Zone Zero (sans doute un souci de compatibilité avec le processeur au moment de notre critique). Tous les autres gros titres gourmands du marché, tels Genshin Impact ou encore Diablo Immortal, tournent correctement en 60 images par seconde, même si nous avons noté parfois des baisses de framerate sur Genshin. Ce n'est pas étonnant, vu que le gaming a toujours été le point faible des Exynos.

L’Exynos 2400e gère très bien sa dissipation de chaleur. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, la surface du châssis ne dépasse pas les 43 degrés. La chauffe se fait sentir, mais est loin d’être gênante en pleine partie. Il est donc possible de profiter de son S24 FE sans manette ou coque.

Une partie logicielle toujours aussi carrée

Le Galaxy S24 FE est équipé d’Android 14 avec la traditionnelle surcouche de Samsung : One 6.1. De fait, le téléphone apporte la même expérience que ses grands frères.

Ce n’est qu’une question de goûts, mais nous apprécions beaucoup l’interface de Samsung. Fluide, claire, jolie à l’œil à défaut d’être épurée. Cette année, le constructeur mise énormément sur l’IA et ce terminal ne fait pas exception à la règle. Galaxy AI est donc de la partie. Résumer un article en ligne, écrire automatiquement un message, retranscrire une piste audio via l’application microphone. Elle propose tout un tas d’usages. Si certains sont intéressants, comme ceux qui concernent la retouche photo, la plupart n’ont malheureusement pas grand intérêt et n’ajoutent pas de vraie plus-value. Pas de panique, il est tout à fait possible de les ignorer.

L’un des gros atouts du Galaxy S24 FE, et de tous les smartphones de la marque, d’ailleurs, c’est bien sa durabilité. Le constructeur promet sept mises à jour d’Android majeure ainsi que sept ans de mises à jour de sécurité. Théoriquement, le Galaxy S24 FE pourra toujours être utilisé en 2031 avec l’OS Android 21. Un argument de poids pour ceux qui veulent un téléphone qui dure dans le temps.

Une autonomie correcte

L’avantage de l’Exynos 2400e, c’est qu’il est peu énergivore. Le Galaxy S24 FE dispose d’un accumulateur de 4700 mAh, soit un peu plus que le S24+ (afin de compenser avec l’écran non LTPO). Au final, nous avons un téléphone capable de tenir presque deux jours. En usage classique (navigateur, messages, GPS, un peu de jeu, de photo…) et nous culminons entre 45 et 55% de batterie au moment du coucher. C’est bien. Evidemment, tout dépend des usages, mais ceux qui aiment mitrailler ou jouer longuement sur leur téléphone pourront tenir une journée.

Pas de chargeur inclus dans la boîte, juste un câble. Ce n’est pas un manque, étant donné que le S24 FE est compatible avec la charge rapide de 25 Watts seulement. Nous avons mesuré une réalimentation de 1 à 100% en un peu plus d'une heure et quart. C'est un peu long, mais cohérent avec la puissance délivrée.

Une partie photo qui aurait pu être plus soignée

Le Galaxy S24 FE reprend peu ou prou le même module photo que les S24, en faisant tout de même une concession sur le téléobjectif, moins performant. Il se repose donc sur trois capteurs :

Un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8)

Un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Un capteur téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4)

Les résultats obtenus sont satisfaisants, notamment grâce à l’algorithme de Samsung qui n’hésite pas à profondément modifier les clichés après coup. Cela s’en ressent particulièrement sur le capteur grand angle. Les photos obtenues sont détaillées, bien équilibrées au niveau de la lumière et des couleurs. Bref, c’est réussi. On regrette juste une gestion des contrastes qui aurait pu être bien meilleure. Cela se voit notamment sur les photos de l'intérieur de l’église où les puits de lumière sont surexposés. La gestion des contre-jours n'est pas au rendez-vous. Sur ce point, le Xiaomi 14T Pro, vendu dans la même fourchette de prix, fait bien mieux.

On s’y attendait, mais l’ultra grand angle reste le gros point faible du téléphone de Samsung, affichant des photos soit trop claires, soit trop sombres. Le téléobjectif de 8 Mp est lui plus convaincant. Il dispose d’un zoom optique X3 de bonne facture et d’un zoom numérique jusqu’à X30. Ce dernier ne donne pas de photos exploitables, mais c’est là.

Ce téléobjectif est conçu pour des photos de loin, mais aussi pour capturer les détails d’un objet en photo macro. Samsung propose également un « vrai » mode macro pour prendre ses plats. Cependant, ce mode « nourriture » ne convainc pas, exagérant délibérément le bokeh et donnant un résultat étrange. Mieux vaut donc s’en tenir au capteur 8 Mp pour prendre les détails.

Le mode nuit, pour sa part, est à l’image des autres smartphones de Samsung : offrant de bons résultats mais très fortement retouchés par l’algorithme. Nous avons donc des clichés agréables à l’œil, avec une lumière bien gérée mais peu naturelle. C’est acceptable.

Bref, Samsung nous ressert le même module que sur les S24, avec le même algorithme. S'il est loin d'être honteux, il commence toutefois à faire pâle figure face à une concurrence de plus en plus soigneuse. Le Galaxy S24 FE suffira pour prendre quelques clichés en dilettante, mais les adeptes de photophones devront aller voir ailleurs.

Alors, on achète ?

Le Galaxy S24 FE est techniquement un bon téléphone. La promesse d’offrir la même expérience que les hauts de gamme sortis en début d’année, et ce à un prix moins élevé, est tenue. Oui, le S24 FE est un produit solide pour son tarif. On craque ? Pas si vite.

Le seul vrai problème du téléphone, c’est son placement tarifaire. A ce prix de 750 euros, il est aujourd'hui tout à fait possible de trouver un Galaxy S24+, bien meilleur, sur beaucoup de sites marchands. Si la puissance et la qualité photo n’est pas un critère pour vous et que vous ne cherchez qu’un produit peu onéreux avec l’expérience Galaxy, il vaut alors mieux se tourner vers un A55, à moins de 500 euros.

Le fait est – et c’est maintenant une habitude – que le FE arrive trop tard et son placement curieux (téléphone light mais pas beaucoup moins cher) l’handicape grandement. Pas un smartphone à acheter immédiatement au prix fort, donc, mais une valeur sûre si vous le repérez un jour en promotion.