Le Galaxy S25 FE est officiel et son meilleur ennemi est clairement le Galaxy S25+

A peine deux mois après les Galaxy Z, Samsung officialise un nouveau smartphone : le Galaxy S25 FE. Profitant de plusieurs améliorations esthétiques et techniques, il remplace le Galaxy S24 FE et en reprend le positionnement tarifaire. Se faisant, il se rapproche encore un peu plus du Galaxy S25+. Mais est-ce vraiment une bonne stratégie ?

L’actualité de Samsung ne faiblit jamais. Le groupe coréen semble avoir de nouveaux produits à présenter tous les mois. En juillet, nous avons suivi pour vous la conférence Unpacked durant laquelle trois smartphones ont été dévoilés, les Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE et Galaxy Z Fold 7. Ils étaient accompagné de deux montres : la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic. En août, Samsung a présenté le Galaxy A17, les Galaxy Buds 3 FE et la Galaxy Tab S10 Lite. Et le mois de septembre commence à peine que trois nouveautés sont à découvrir chez Samsung.

Samsung lance le Galaxy S25 FE au même prix que le S24 FE

A l’occasion d’une présentation diffusée aujourd’hui sur Youtube, la firme coréenne a en effet dévoilé les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra, ainsi que le Galaxy S25 FE. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes une présentation complète des deux tablettes, tandis que nous allons nous ici nous concentrer sur le Galaxy S25 FE. Celui-ci remplace bien évidemment le Galaxy S24 FE que nous avons testé en octobre 2024. Un remplacement assez classique, puisque le Galaxy S25 FE en reprend les grandes lignes de sa fiche technique, avec quelques améliorations, mais aussi le positionnement tarifaire. En voici les détails :

Galaxy S23 FE 128 Go : 749 euros

Galaxy S23 FE 256 Go : 809 euros

Galaxy S23 FE 512 Go : 929 euros

Hormis l’absence d’inflation, vous remarquerez aussi que Samsung a rajouté un palier de stockage à 512 Go, dont le prix au gigaoctet n’est pas plus élevé que le palier intermédiaire. Mais en s’approchant des 1000 euros, le Galaxy S25 FE ne peut plus vraiment être considéré comme une « porte d’entrée dans la gamme S ». Et ce positionnement est difficile à défendre face au Galaxy s25+. Si ce dernier est toujours vendu à partir de 999 euros en version 256 Go sur le site officiel de la marque (soit un peu moins de 200 euros plus cher), il est proposé chez certains distributeur sous la barre des 750 euros (toujours en version 256 Go).

Le Galaxy S25 FE est vraiment une version “lite” du Galaxy S25+

La comparaison avec le Galaxy S25+ n’est pas incohérente. En effet, les deux smartphones ont de nombreux points communs, entre la taille de leur écran, la nature de certains de leurs capteurs photo, la capacité de leur batterie, la puissance maximale de leur charge rapide, l’aluminium Armor 2e génération de leur châssis. Vous retrouvez aussi de nombreux outils d'intelligence artificielle, comme Now Brief, Now Bar et Gemini Live. Le Galaxy S25 FE fait tout de même quelques concessions pour justifier la différence théorique du prix : 4 Go de RAM en moins, pas de dalle LTPO, un téléobjectif moins performant, l’absence de WiFi 7, le processeur moins performant ou encore le verre minéral moins solide. De nombreux détails qui comptent à ce niveau de prix.

Face au S24 FE, le S25 FE offre plusieurs améliorations bienvenues. D’abord, il reprend le design des trois Galaxy S25. Il est moins épais et moins lourd. Si le verre minéral est identique, l’aluminium du châssis a été amélioré pour atteindre les standards des S25. Son écran est plus lumineux (1900 nits en pointe locale) et ses bordures sont 26 % plus fines. Son processeur a été mis à jour. Sa batterie est un peu plus généreuse (200 mAh de plus), malgré la finesse plus prononcée. Et la charge rapide est un peu plus véloce (passant de 25 watts à 45 watts). Le S25 FE est compatible Qi2 Ready : il n’a pas d’aimant à l’arrière, mais il accepte les coques qui en ont un. Côté photo, le S25 FE reprend la configuration du S24 FE à l’exception du capteur selfie, repris des S25. Une très bonne nouvelle. Enfin, le lecteur d’empreinte digitale devient ultrasonique. Voilà pour les grandes nouveautés. Retrouvez ci-dessous les principaux éléments de la fiche technique :

Écran Dynamic AMOLED 2X FullHD+ 120 Hz de 6,7 pouces

Protection Corning Gorilla Victus +

Processeur Samsung Exynos 2400

8 Go de RAM et 128Go, 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 4900 mAh compatible charge rapide 45 watts (15 watts sans fil)

compatible charge rapide (15 watts sans fil) Triple capteur photo 50 + 12 + 8 MP, stabilisation optique et zoom optique 3x

Capteur selfie 12 MP , ouverture à f/2.2 sans autofocus

, ouverture à f/2.2 sans autofocus Compatible WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 15 et OneUI 8 ( 7 ans de mise à jour OS et sécurité)

et sécurité) Certification IP68

Le Galaxy S25 FE se décline en quatre coloris : bleu nuit, bleu clair, noir et blanc. Il est disponible dès aujourd’hui, jeudi 4 septembre 2025. Pour son lancement, Samsung vend la version 256 Go du Galaxy S25 FE au prix de la version 128 Go. Soit une économie de 60 euros. Dommage, la version 512 Go n’est concernée par aucune offre de lancement. Cette ristourne n’est valable que jusqu’au 18 septembre.