Galaxy Note 20 Ultra : mais à quoi sert la manette Moga vendue avec le téléphone ?

Lors de la conférence Unpacked, Samsung a longuement insisté sur le partenariat signé avec Microsoft pour l’intégration des produits Galaxy avec Windows 10, mais aussi avec le Xbox Game Pass. Samsung proposera même une manette de jeu Bluetooth signé Moga qui sera idéal pour jouer à xCloud.

La vie est une histoire d’opportunité. Et la conférence Unpacked organisée aujourd’hui par Samsung (pour présenter notamment les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra) en est une nouvelle preuve. Deux événements qui n’étaient pourtant pas forcément liés se retrouvent aujourd’hui associés lors d’une même annonce.

D’un côté, nous avons xCloud, le service de jeu en streaming de Microsoft. La firme de Redmond a officiellement annoncé l’arrivée de son service le 21 septembre prochain. Le service sera offert dans le Xbox Game Pass Ultimate. Et des manettes compatibles sont même proposées en précommande (avec quelques mois offerts).

Galaxy Note 20 Ultra : une vraie console de jeu ?

De l’autre, nous avons le lancement du Galaxy Note 20 Ultra. Un smartphone très haut de gamme que la marque coréenne espère positionner comme une console de jeu portable avec son bel écran AMOLED de 6,9 pouces 120 Hz, son Exynos 990, ses 12 Go de mémoire vive et sa batterie de 4500 mAh. Lors de la présentation du smartphone, Samsung a régulièrement rappelé que le Note 20 Ultra est autant un smartphone pour travailler que pour se divertir.

Et comment se divertir ? En jouant aux jeux vidéo bien évidemment. Et quoi de mieux pour cela que de compter sur un acteur proéminent du jeu vidéo comme Microsoft ? D’autant que Samsung et Microsoft sont déjà fortement liés grâce aux nombreux travaux d’intégration des Galaxy (S ou Note) dans l’écosystème Windows 10. Intégration qui a encore franchi un pas avec le Note 20 et le Note 20 Ultra (synchronisation, écran secondaire, partage d’information, ouverture d’applications Android avec Windows, etc.).

Et voici comment les deux événements sont réunis. Samsung annonce que le Note 20 Ultra sera une console de jeu grâce au Xbox Game Pass Ultimate, celui qui comprend l’accès à xCloud. La firme coréenne annonce la commercialisation prochaine d’une manette, la Moga XP5-X Plus de PowerA, laquelle est également en précommande chez Microsoft (et que vous pouvez voir sur les photos qui accompagnent cet article). Elle est équipée de tous les boutons nécessaires pour jouer à un jeu Xbox. Et son achat donne droit à trois mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate offerts. Mais ne vous y trompez pas : ce sont les trois mois qui sont commercialisés et c’est la manette qui est offerte. Car, grâce à ce partenariat, Samsung devient revendeur de l’abonnement vidéoludique de Microsoft. Tout simplement.