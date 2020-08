Prise en main des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : quand Samsung se lance dans le gaming

Samsung vient tout juste de dévoiler ses Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, après des mois de rumeurs et de leaks savamment orchestrés. Nous avons eu l’occasion de les prendre en main avant leur sortie prévue pour le 21 août prochain et vous proposons un petit tour du (futur ?) propriétaire.

C’est fait : Samsung vient enfin de dévoiler sa toute nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Nous avons eu l’occasion de prendre en main les deux nouveaux « bijoux » de Samsung au cours d’une session organisée dans les locaux français de l’entreprise, voici donc nos premières impressions.

Fiches techniques des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Ultra Dimensions 161,6 x 75,2 x 8,3 mm 164,8 x 77,2 x 8,1 mm Ecran 6,7" Infinity-O AMOLED 19,5:9

2400 x 1080 pixels (393 ppp)

60 Hz 6,9" Infinity-O AMOLED 19,3:9

3200 x 1444 pixels (508 ppi)

120 Hz

Gorilla Glass 7 Processeur Exynos 990 (7nm) Exynos 990 (7nm) RAM 8 Go 12 Go Capteur avant 10 MP (f / 2.2) 10 MP (f / 2.2) Capteurs arrières 12 MP f / 1.8

12 MP f / 2.2 ultra grand

64 MP f / 2.0 téléobjectif

zoom optique 3x 108 MP f / 1.8

12 MP f / 2.2 ultra grand angle

12 MP f / 3.0

zoom optique 5x Stockage 256 256/512 Batterie 4300 mAh 4500 mAh Recharge 25W filaire

15W sans fil 45W filaire

15W sans fil Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.5 Android 10 + One UI 2.5

Le jeu des 7 différences

De prime abord, les deux smartphones ne sont pas sans rappeler les S20+ et S20 Ultra sortis en février dernier. Le Note 20 possède la même taille que le S20+ (6,7″), tandis que le Note 20 Ultra dispose des mêmes dimensions d’écran que le S20 Ultra (6,9″). Le jeu des similitudes ne s’arrête pas en si bon chemin, puisque les deux nouveaux smartphones disposent du même SoC, à savoir un Exynos 990 (en Europe tout du moins).

Enfin, côté photo, on retrouve des mêmes capteurs arrière similaires, puisque le Note 20 profite d’un triple capteur de 12 + 64 + 12 MP, tandis que le Note 20 Ultra bénéficie d’un triple capteur de 108 + 12 + 12 MP. Tous deux profitent également d’un capteur avant de 10 MP.

A l’instar de la gamme S20, le Note 20 se décline lui aussi en deux versions : l’une en 4G et l’autre en 5G. Notez néanmoins que le Note 20 Ultra n’existe qu’en version 5G… Exactement comme le S20 Ultra avant lui !

Samsung se lance dans le smartphone pour gamer

Bref, vous l’aurez compris, les Note 20 et Note 20 Ultra sont très proches de leur prédécesseur, finalement. Mais alors, pourquoi commercialiser de nouveaux appareils si semblables aux S20+ et S20 Ultra en cette période estivale ? Tout d’abord, parce que la gamme Note est, quand comme son nom l’indique, pourvue d’un stylet. Le public visé n’est donc pas le même, puisque Samsung vise davantage les professionnels avec les Note 20 qu’avec les S20. Et cette année, Samsung innove, puisque les Note se destinent aussi aux gamers. Oui oui, vous avez bien lu : il manquait en effet une corde à l’arc du constructeur sud-coréen, et c’est désormais chose faite. Après Asus et ses Rog Phone, ou Xiaomi et ses Black Shark, Samsung se lance sur le marché du mobile de gaming.

Pour l’occasion, Samsung a noué un double partenariat avec Microsoft. En premier lieu, le géant de Redmond a conçu avec l’entreprise sud-coréenne une toute nouvelle manette. Ne vous étonnez pas si celle-ci ressemble beaucoup à une manette Xbox One, c’est voulu. Elle est en revanche pourvue de quelques boutons supplémentaires, lesquels permettent entre autres un appairage avec un smartphone. A noter au passage que la manette ne peut pas se connecter à une Xbox One et qu’elle est essentiellement destinée à un smartphone Android.

Second point sur lequel Microsoft et Samsung se sont mis d’accord : offrir pour tout achat de la manette un abonnement de trois mois gratuits à l’offre Xbox Game Pass Ultimate. Le service permet d’accéder à une centaine de jeux jouables en streaming, directement depuis le Note 20 ou le Note 20 Ultra, sans passer par la moindre installation (à l’exception de l’application Xbox Game Streaming). Notez que xCloud sera disponible à compter du 15 septembre prochain. Au delà des 3 mois gratuits, il vous en coûtera 13 € / mois.

Le stylet fait partiellement peau neuve par rapport à celui du Note 10 sorti l’an passé et offre un niveau de pression encore plus précis et un temps de réaction plus réduit. Quand le Note 10 disposait d’un temps de latence de 42 ms, celui du Note 20 Ultra profite du même temps de latence de 9 ms.

Face aux modèles sortis l’an passé, les Note 20 et Note 20 Ultra disposent tout deux d’une batterie plus performante. Sur le premier, on trouve ainsi une batterie de 4300 mAH, tandis que sur le Note 20 Ultra, c’est un modèle de 4500 mAh dont on dispose. Dans le premier cas, on gagne jusqu’à 23% d’autonomie selon Samsung, tandis que dans le second, on profite de 5% de batterie en plus. Les deux modèles bénéficient d’une charge rapide, laquelle permet de redonner vie au téléphone à hauteur de 50% en 30 minutes seulement.

Nos premières impressions concernant les Note 20 et Note 20 Ultra

Avons-nous bien aimé notre premier contact avec les Note 20 et Note 20 Ultra ? Si nous n’avons pas constaté de réelle différence en matière de design avec les S20+ et S20 Ultra, force est de reconnaître que l’un des coloris proposés, à savoir le Mystic Bronze. Celui-ci est de toute beauté et il est hautement probable que ce soit le modèle plébiscité par les utilisateurs. D’autant que Samsung a tout prévu et a assorti ses écouteurs, les Buds Live, avec le téléphone.

Nous avons également été séduits par le stylet de l’appareil, qui réagit de manière irréprochable. Si la précédente édition offrait déjà une excellente réactivité, la nouvelle itération est tout bonnement parfaite. Si nous avons pu également prendre en main la manette, l’application Xbox n’était cependant pas installée sur les différents modèles de Note 20 et Note 20 Ultra que nous avons eus entre les mains.