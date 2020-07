OnePlus Nord officiel : écran 90 Hz, 48 Mp…le meilleur smartphone 5G du marché est là, dès 399€

Le OnePlus Nord est officiel ! OnePlus fait donc son retour sur le milieu de gamme. Vendu sous la barre des 400 euros, le smartphone se distingue par son écran 90 Hz, un quadruple capteur photo dorsal, un double capteur pour les selfies et la technologie de recharge rapide de OnePlus, la Warp Charge 30T.

Lors d’une conférence en ligne mardi 21 juillet 2020, OnePlus a finalement levé le voile sur le OnePlus Nord, une nouvelle incursion sur le milieu de gamme. Après l’échec du OnePlus X en 2015, la jeune marque chinoise s’était concentré, avec beaucoup de succès, sur les smartphones premium. « Après six ans d’existence et déjà 15 smartphones lancés, OnePlus est prêt pour élargir son offre en lançant une gamme de smartphones milieu de gamme afin de partager son expertise avec encore plus de monde » annonce OnePlus, teasant dans la foulée l’arrivée d’autres téléphones abordables. Dans la foulée, OnePlus a dévoilé les OnePlus Buds, des écouteurs sans fil façon AirPods.

Écran 90 Hz, quadruple capteur photo et Snapdragon 765G, voici la fiche technique du OnePlus Nord

OnePlus Nord Ecran 6,44"

AMOLED

1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (408 ppi)

90 Hz Chipset Snapdragon 765G (7 nm) OS Android 10 + OxygenOS 10.5 RAM 8/12 Go Stockage 128/256 Go microSD Oui Capteur principal 48 MP (f/1.75)

8 MP, objectif grand-angle f/2.25

5 MP, capteur profondeur (f/2.4)

2 MP macro (f/2.4) Capteur selfie 32 MP (f/2.45) 1/2 .74’’

8 MP (f/2.45) 1/4’’ultra grand angle 105° Batterie 4,115 mAh

Recharge rapide Warp Charge 30T de 30W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Audio suppression bruit Résistance à l'eau Non

Comme le OnePlus 8, le OnePlus Nord est recouvert d’un écran AMOLED au taux de rafraîchissement de 90 Hz. La dalle est compatible FHD + (2400×1080), HDR10+ et mesure 6,44 pouces. Pour protéger l’écran, OnePlus mise sur une protection en verre Gorilla Glass 5 de Corning. Le constructeur fait donc l’impasse sur la protection Gorilla Glass 6, plus récente, qui équipe les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, probablement dans le but de réduire les coûts de production et, in fine, le prix de vente final.

Milieu de gamme oblige, le smartphone ne dispose pas d’un SoC Snapdragon 865. Á la place, OnePlus opte pour un chipset Snapdragon 765G couplé à 8 ou 12 Go de RAM. Gravé en 7nm et compatible avec la 5G, le SoC offre des performances proches du Snapdragon 865 en cas d’usage modéré. Sans surprise, le OnePlus Nord tourne sous Android 10 agrémenté de la surcouche logicielle maison de OnePlus, OxygenOS 10.5.

L’autonomie du terminal est confiée à une 4115 mAh. Couplée à l’excellente optimisation logicielle d’OxygenOS, la batterie promet une excellente autonomie. Sans surprise, l’accumulateur est compatible avec la Warp Charge 30T. D’après OnePlus, cette technologie de recharge rapide permet de passer de 0 à 70% en seulement 30 minutes. Par contre, le OnePlus Nord n’est pas équipé de la recharge sans fil par induction.

Côté photo, OnePlus mise sur un total de 6 capteurs photo. Sur la face arrière, on trouve un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 48 mégapixels, le Sony IMX586. Il s’agit du même capteur photo que les OnePlus 8 standard, le OnePlus 7T, le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7 et le OnePlus 7T Pro. L’objectif est accompagné d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels et d’un module macro. On y trouve aussi une une stabilisation optique de l’image (OIS).

Dans un large poinçon situé dans le coin gauche de l’écran, le constructeur intègre un double capteur photo pour les selfies. C’est la première fois que OnePlus intègre un double capteur photo frontal sur un smartphone. L’appareil est composé d’un module principal de 32 mégapixels accompagné d’un capteur 8 mégapixels ultra grand angle. C’est idéal pour réaliser des selfies de groupe sans devoir investir dans un selfie stick, note la marque. « Nous avons également amélioré notre processus de traitement d’image pour nous assurer que chaque selfie est conforme à vos exigences » promet OnePlus.

Sortie le 4 août 2020 au prix de 399€

Le OnePlus Nord sera disponible en France dès le 4 août 2020 à 10H sur le site officiel de OnePlus, chez la Fnac/ Darty et sur Amazon. En attendant, le smartphone est déjà disponible en précommande au prix de départ de 399€ pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Pour les usagers plus gourmands, la marque propose une variante avec plus de mémoire vive et de stockage pour 100 euros supplémentaires, voici la grille des prix

OnePlus Nord RAM8 Go / stockage 128 Go = 399 €

OnePlus Nord RAM 12 Go / stockage 256 Go = 499 €

En ce qui concerne les coloris, le smartphone est disponible en Onyx Grey (gris) ou Marble Blue (bleu). Que pensez-vous du grand retour de OnePlus sur le milieu de gamme ? Le OnePlus Nord comble-t-il toutes vos attentes ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.