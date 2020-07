OnePlus Nord : il sera disponible en avant-première dans un pop-up store virtuel ce 29 juillet

Le OnePlus Nord sera disponible à l’achat en avant-première dès le 29 juillet 2020. La marque chinoise propose en effet à sa communauté de mettre la main sur le smartphone avant sa sortie sur le marché via un pop-up store 100% virtuel. On vous explique comment participer à cette action spéciale.

OnePlus vient de lever le voile sur le OnePlus Nord, un milieu de gamme compatible 5G vendu au prix de 399€ en France. Dans la foulée de la conférence, la marque a ouvert les précommandes. Les premières livraisons sont attendues dès le 4 août prochain.

Sur le même sujet : Prise en main du OnePlus Nord 5G – un retour aux sources des plus prometteurs

Comment acheter un OnePlus Nord avant tout le monde ?

Pour les plus impatients, OnePlus propose d’acheter le smartphone en avant-première via un pop-up store. Cette année, ce pop-up store est 100% virtuel afin de ne pas enfreindre les mesures de distanciation sociale contre le Covid-19. OnePlus affirme vouloir « recréer l’ambiance des files d’attente via un pop-up en ligne ».

Concrètement, le constructeur propose de faire une file d’attente virtuelle afin de gagner un code d’invitation. Ce code va permettre à une poignée d’élus d’acheter un OnePlus Nord avant sa sortie sur le marché. Pour participer, il suffit de suivre les instructions ci-dessous :

Rendez-vous sur le site officiel de OnePlus

Personnalisez votre avatar

Partagez-le sur Instagram avec le hashtag #NordPopUp

Connectez-vous sur le site avec votre compte OnePlus (ou créez un compte)

Soumettez votre post Instagram pour validation

Abonnez-vous à la newsletter de OnePlus

Pour avoir la chance de gagner, vous devez absolument participer avant le 26 juillet prochain. Cerise sur le gâteau, le smartphone sera inclus dans une pop-up box exclusive. Cette boîte comprend en plus un coque officielle OnePlus, 1 gourde OnePlus ou un Tote Bag OnePlus Nord et des stickers.

Si vous avez été sélectionné, vous recevrez un code de participation par mail entre le 29 et le 30 juillet. « Les 100 premières personnes à s’inscrire à l’événement pop-up digital Nord sont assurées de recevoir un code d’invitation » affirme la marque.

« Tous ceux qui s’inscrivent à l’événement pop-up en ligne Nord reçoivent quelque chose » promet OnePlus. La marque a visiblement prévu un lot de compensation pour les internautes qui n’obtiendront pas de code d’invitation. Allez-vous tenter votre chance ? On attend votre avis dans les commentaires.