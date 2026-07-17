Les fans de Tesla réclamaient un vélo électrique, voici la réponse surprenante de la marque

Les fans de Tesla réclament un vélo électrique depuis des années. Le constructeur vient enfin de mettre un deux-roues en vente sur sa boutique en ligne. Personne ne s'attendait pourtant à voir la marque viser les enfants de deux ans.

Les constructeurs automobiles débordent depuis longtemps de leur métier d'origine. BMW vend des vélos électriques, Rivian a créé une société dédiée baptisée Also. Tesla suit une trajectoire différente et resserre au contraire son catalogue. Les Model S et Model X ont quitté la gamme au printemps dernier, victimes de cette cure d'amaigrissement. Le constructeur redéploie désormais ses moyens vers la robotique, tout en gardant une boutique en ligne particulièrement fournie.

La boutique Tesla accueille depuis peu un produit très éloigné de l'automobile, une draisienne baptisée Balance Bike for Kids. Elle s'adresse aux enfants de deux à cinq ans et coûte 225 dollars, soit environ 205 euros. Le Model Y à six places avait lui aussi affiché un tarif inattendu au moment de son lancement. La marque applique visiblement la même logique à un objet nettement plus petit.

Le vélo sans pédales de Tesla se passe de moteur pour 205 euros

Le vélo sans pédales de Tesla ne roule pas tout seul. Selon la fiche produit publiée sur sa boutique en ligne, elle repose sur un cadre en magnésium léger, avec une selle réglable sur cinq hauteurs. Le nom du constructeur figure sur le côté, le logo en forme de T à l'avant. Aucun moteur, aucun pédalier, aucune transmission ne vient l'équiper de près ou de loin. L'enfant avance en poussant avec ses pieds, ce qui définit précisément ce type d'engin. La fiche impose une longueur de jambe minimale de 35 centimètres, pour un poids maximal de 35 kilos.

Le prix place le vélo sans pédales de Tesla tout en haut de sa catégorie. La plupart des modèles corrects se négocient entre 45 et 110 euros, quand les références premium culminent à 225 euros pour la Woom 1. Les fans réclament pourtant un vélo électrique depuis des années. Les rumeurs autour d'un supposé Model B circulent presque depuis les débuts du constructeur. Elon Musk a soufflé le chaud et le froid sur cette idée pendant tout ce temps. Les premiers exemplaires partiront seulement fin août, le stock de lancement affichant déjà complet.