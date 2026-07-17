Les fans de Tesla réclamaient un vélo électrique, voici la réponse surprenante de la marque

Les fans de Tesla réclament un vélo électrique depuis des années. Le constructeur vient enfin de mettre un deux-roues en vente sur sa boutique en ligne. Personne ne s'attendait pourtant à voir la marque viser les enfants de deux ans.

velo tesla
Source : Tesla

Les constructeurs automobiles débordent depuis longtemps de leur métier d'origine. BMW vend des vélos électriques, Rivian a créé une société dédiée baptisée Also. Tesla suit une trajectoire différente et resserre au contraire son catalogue. Les Model S et Model X ont quitté la gamme au printemps dernier, victimes de cette cure d'amaigrissement. Le constructeur redéploie désormais ses moyens vers la robotique, tout en gardant une boutique en ligne particulièrement fournie.

La boutique Tesla accueille depuis peu un produit très éloigné de l'automobile, une draisienne baptisée Balance Bike for Kids. Elle s'adresse aux enfants de deux à cinq ans et coûte 225 dollars, soit environ 205 euros. Le Model Y à six places avait lui aussi affiché un tarif inattendu au moment de son lancement. La marque applique visiblement la même logique à un objet nettement plus petit.

tesla velo enfant
Source : Tesla

Le vélo sans pédales de Tesla se passe de moteur pour 205 euros

Le vélo sans pédales de Tesla ne roule pas tout seul. Selon la fiche produit publiée sur sa boutique en ligne, elle repose sur un cadre en magnésium léger, avec une selle réglable sur cinq hauteurs. Le nom du constructeur figure sur le côté, le logo en forme de T à l'avant. Aucun moteur, aucun pédalier, aucune transmission ne vient l'équiper de près ou de loin. L'enfant avance en poussant avec ses pieds, ce qui définit précisément ce type d'engin. La fiche impose une longueur de jambe minimale de 35 centimètres, pour un poids maximal de 35 kilos.

Le prix place le vélo sans pédales de Tesla tout en haut de sa catégorie. La plupart des modèles corrects se négocient entre 45 et 110 euros, quand les références premium culminent à 225 euros pour la Woom 1. Les fans réclament pourtant un vélo électrique depuis des années. Les rumeurs autour d'un supposé Model B circulent presque depuis les débuts du constructeur. Elon Musk a soufflé le chaud et le froid sur cette idée pendant tout ce temps. Les premiers exemplaires partiront seulement fin août, le stock de lancement affichant déjà complet.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette marque de smartphones a le vent en poupe, elle progresse plus vite que Samsung et Apple

Les ventes de smartphones ont chuté ces derniers mois, mais quelques marques parviennent tout de même à atteindre la croissance. L’une d’entre elles est même particulièrement en forme. La conjoncture…

Honor Pad X8a : la tablette de 11 pouces perd 60 % de son prix et passe sous les 80 €

Affichée à 89,91 €, la Honor Pad X8a voit son prix chuter davantage sur AliExpress grâce à un code promo valable pour une durée limitée. Cette tablette de 11 pouces…

Un PC sur six carbure toujours à Windows 10, les hackers se frottent déjà les mains

La migration vers Windows 11 avance, pourtant elle commence à marquer le pas. Des millions d’ordinateurs tournent encore sous Windows 10 à travers le monde. Ces machines concentrent désormais trois…

Bon plan POCO X8 Pro : son prix chute de près de 150 € seulement quatre mois après sa sortie

Le POCO X8 Pro avait déjà de quoi bousculer les smartphones de milieu de gamme. Une nouvelle baisse sur AliExpress le fait désormais tomber dans une tranche de prix où…

Des astronomes détectent pour la première fois une atmosphère autour d’une planète rocheuse habitable

Les astronomes traquent depuis longtemps une atmosphère autour d’un monde rocheux comparable au nôtre. La planète LHS 1140 b vient enfin de leur en fournir la preuve directe, à 48…

Le Redmi Note 15 5G perd déjà 44 % sur son prix : la version 256 Go passe sous les 167 €

Le Redmi Note 15 5G n’a que quelques mois, mais son prix est déjà en baisse de plus de 40% grâce à cette offre en cours. Sur AliExpress, la version…

Balco 260 : BLUETTI lance son système solaire de balcon à moins de 900 euros

Pas besoin d’un toit pour produire sa propre électricité solaire. BLUETTI lance le Balco 260, un système qui se pose sur un balcon en trois étapes, sans électricien ni perçage,…

Gemini Omni : l’IA vous met en scène dans des vidéos dont vous êtes le héros

Grâce à l’IA Gemini Omni, vous pouvez devenir le personnage principal de vidéos générées dans Google Vids. Plus besoin de se filmer en amont. Voici comment ça fonctionne. L’intelligence artificielle…

Pixel 11a : un indice oublié dans l’application Téléphone montre que Google travaille déjà dessus

Dans un peu moins d’un mois, nous saurons enfin tout ce qu’il y a à savoir sur la prochaine série Pixel 11, les flaghips de Google. Mais la firme de…

Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 : Samsung offrirait du stockage supplémentaire, mais…

Samsung maintiendrait son système permettant d’augmenter la capacité de stockage des Galaxy Z Flip et Fold 8 gratuitement lors de l’achat. Il y aurait cependant une nouveauté cette année, et…