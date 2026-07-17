Bon plan POCO X8 Pro : son prix chute de près de 150 € seulement quatre mois après sa sortie

Le POCO X8 Pro avait déjà de quoi bousculer les smartphones de milieu de gamme. Une nouvelle baisse sur AliExpress le fait désormais tomber dans une tranche de prix où sa fiche technique devient difficile à égaler.

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Sorti en France en mars 2026 au prix conseillé de 399,90 € dans sa version 8/256 Go, le POCO X8 Pro est actuellement affiché à 283,48 € sur AliExpress. Le code promo VSFR30, à saisir dans le panier, enlève encore 30 €.

Le smartphone revient donc à 253,48 €, soit 146 € de moins que lors de son lancement. La réduction approche les 37 %. Il s’agit de la version internationale compatible avec les réseaux français et dotée du NFC. Le produit est livré gratuitement depuis la France en moins de 5 jours.

Un Dimensity 8500-Ultra dans un smartphone à moins de 300 €

Autour de 250 €, les smartphones capables de faire tourner des jeux exigeants sans trop réduire les réglages ne sont pas nombreux. C’est justement sur ce terrain que le POCO X8 Pro se démarque avec son Dimensity 8500-Ultra.

Cette puce gravée en 4 nm, épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Un système de refroidissement est également présent pour limiter la baisse de performances au cours des longues sessions.

L’écran suit la même logique. Sa dalle AMOLED de 6,59 pouces affiche une définition de 2 756 × 1 268 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La navigation est fluide, tout comme les animations et les jeux. POCO annonce aussi un pic de luminosité de 3 500 nits, ce qui est suffisant pour conserver une bonne lisibilité en plein jour. Le Dolby Vision et le HDR10+ sont pris en charge, et du verre Gorilla Glass 7i protège l’écran.

Le POCO X8 Pro n’a donc pas seulement un processeur rapide. Tout ce qui l’entoure a été dimensionné pour profiter réellement de cette puissance.

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Une batterie de 6 500 mAh et une charge à 100 W

Avec sa batterie de 6 500 mAh, le POCO X8 Pro dispose d’une réserve confortable pour tenir toute la journée, y compris lorsque les jeux, la vidéo ou la 5G sont régulièrement sollicités. Cette capacité dépasse encore largement les 5 000 mAh que l’on retrouve sur beaucoup de smartphones actuels.

La charge HyperCharge de 100 W permet ensuite de récupérer rapidement de l’autonomie. Le téléphone peut même fournir jusqu’à 27 W en charge inversée filaire afin de dépanner un autre appareil.

Pour les photos, le capteur principal Sony IMX882 de 50 MP est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’une caméra frontale de 20 MP. Ce n’est pas le plus gros atout du smartphone, mais la photo reste correcte pour son positionnement.