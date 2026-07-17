Cette marque de smartphones a le vent en poupe, elle progresse plus vite que Samsung et Apple

Les ventes de smartphones ont chuté ces derniers mois, mais quelques marques parviennent tout de même à atteindre la croissance. L'une d'entre elles est même particulièrement en forme.

La conjoncture est compliquée pour l'industrie des smartphones. La pénurie de mémoire (RAM et stockage) a entraîne une hausse importante des coûts de production, répercutés dans le prix final des produits. Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant d'apprendre que les ventes de smartphones ont diminué de 11 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, selon les données du cabinet d'analyses Counterpoint. Les livraisons ont même atteint leur plus bas niveau pour un deuxième trimestre depuis 2013.

Dans ce marasme ambiant, quelques acteurs parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de Google, qui enregistre une belle hausse de 16 % de ses ventes. Il est forcément plus facile de progresser lorsqu'on part de plus bas que ses concurrents, mais la performance reste à souligner au vu de la situation économique défavorable. Les Pixel 10 et 10a ont été un succès sur les marchés occidentaux, reste à savoir si la marque sera pénalisée par la probable augmentation de prix des Pixel 11, dont la sortie est imminente.

Les Google Pixel rattrapent leur retard

Huawei est l'autre grand gagnant du moment. Porté par la série Mate 80, le Nova 15 et la nouvelle série Enjoy 90, le constructeur a vu ses ventes progresser de 6 % sur la période. Malgré une part de marché qui s'accroît, Google et Huawei restent en dehors du top 5 des marques dans le monde. Mais ils s'en rapprochent, puisque dans le même temps, Xiaomi, Oppo et Vivo, respectivement 3e, 4e et 5e mondiaux, voient leurs livraisons baisser assez fortement (plus de 10 % chacun).

Xiaomi réussit à faire mieux que d'habitude sur le segment haut de gamme (Redmi Note 15, Redmi K90 et Xiaomi 17), mais a perdu des clients sur l'entrée et le milieu de gamme, son coeur de cible. Pour Oppo, c'est le contraire. Ses appareils premiums (Find X) ont rencontré des difficultés, tandis que les gammes A et Reno ont permis de limiter la casse.

Samsung et Apple ont vendu légèrement plus de smartphones que l'année dernière. Couplé à la mauvaise forme de leurs concurrents les plus directs, ils voient leur part de marché s'envoler : +4 points pour Samsung et +3 pour Apple.