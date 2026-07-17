Attention au stockage de votre compte Google avec cette nouvelle règle de sauvegarde des données

Google modifie les règles de stockage des sauvegardes Android, qui seront désormais comptabilisées dans la quota d'espace cloud disponible.

paramètres partage cloud
Crédits : Adobe Stock

Google avait prévenu il y a quelques jours que des changements arrivaient dans le calcul de l'espace de stockage occupé de son compte. Jusqu'ici, les photos et vidéos dans Google Photos, les données MMS, ou encore les documents enregistrés dans Drive ou les pièces jointes dans Gmail étaient déjà décomptés de l'espace de stockage de votre compte Google. Désormais, de nouveaux éléments vont être pris en compte, rapprochant forcément les utilisateurs de leur limite de stockage disponible.

“Dans 45 jours (à partir du 17 juillet 2026, ndlr), toutes les données incluses dans les sauvegardes de votre appareil Android seront comptabilisées dans le quota d'espace de stockage de votre compte Google”, explique la firme dans un email envoyé à ses utilisateurs. SMS, historique des appels, paramètres de l'appareil et des applications, toutes ces informations faisant partie de la sauvegarde Android par défaut occuperont dorénavant de l'espace de stockage cloud du compte Google, défini par défaut à 15 Go si on n'est pas abonné Google One.

La sauvegarde Android occupe de l'espace de stockage du compte Google

“Il est possible que l'espace de stockage utilisé par la sauvegarde de votre appareil augmente dès l'entrée en vigueur de cette règle. Si votre compte Google dépasse sa limite de stockage, vos sauvegardes automatiques seront suspendues jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou passiez à un forfait supérieur”, prévient Google.

Heureusement, les sauvegardes Android ne pèsent généralement pas très lourd. Dans le mail que m'a envoyé Google, il est par exemple précisé que l'espace utilisé par la sauvegarde de mon appareil Android devrait augmenter de 0,14 Go. Il est aussi possible de vérifier à tout moment la taille de sa sauvegarde Android depuis son smartphone ou sa tablette connectés au compte Google en question.

Il est aussi possible de réduire le poids de la sauvegarde Android grâce à l'introduction “d'options précises pour les sauvegardes d'applications dans vos paramètres de sauvegarde Android”. Il suffit d'un appareil sous Android 9 ou version supérieure pour choisir exactement les types de données et les applications individuelles que vous souhaitez sauvegarder, et ainsi libérer un peu d'espace de stockage.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les fans de Tesla réclamaient un vélo électrique, voici la réponse surprenante de la marque

Les fans de Tesla réclament un vélo électrique depuis des années. Le constructeur vient enfin de mettre un deux-roues en vente sur sa boutique en ligne. Personne ne s’attendait pourtant…

Cette marque de smartphones a le vent en poupe, elle progresse plus vite que Samsung et Apple

Les ventes de smartphones ont chuté ces derniers mois, mais quelques marques parviennent tout de même à atteindre la croissance. L’une d’entre elles est même particulièrement en forme. La conjoncture…

Honor Pad X8a : la tablette de 11 pouces perd 60 % de son prix et passe sous les 80 €

Affichée à 89,91 €, la Honor Pad X8a voit son prix chuter davantage sur AliExpress grâce à un code promo valable pour une durée limitée. Cette tablette de 11 pouces…

Un PC sur six carbure toujours à Windows 10, les hackers se frottent déjà les mains

La migration vers Windows 11 avance, pourtant elle commence à marquer le pas. Des millions d’ordinateurs tournent encore sous Windows 10 à travers le monde. Ces machines concentrent désormais trois…

Bon plan POCO X8 Pro : son prix chute de près de 150 € seulement quatre mois après sa sortie

Le POCO X8 Pro avait déjà de quoi bousculer les smartphones de milieu de gamme. Une nouvelle baisse sur AliExpress le fait désormais tomber dans une tranche de prix où…

Des astronomes détectent pour la première fois une atmosphère autour d’une planète rocheuse habitable

Les astronomes traquent depuis longtemps une atmosphère autour d’un monde rocheux comparable au nôtre. La planète LHS 1140 b vient enfin de leur en fournir la preuve directe, à 48…

Le Redmi Note 15 5G perd déjà 44 % sur son prix : la version 256 Go passe sous les 167 €

Le Redmi Note 15 5G n’a que quelques mois, mais son prix est déjà en baisse de plus de 40% grâce à cette offre en cours. Sur AliExpress, la version…

Balco 260 : BLUETTI lance son système solaire de balcon à moins de 900 euros

Pas besoin d’un toit pour produire sa propre électricité solaire. BLUETTI lance le Balco 260, un système qui se pose sur un balcon en trois étapes, sans électricien ni perçage,…

Gemini Omni : l’IA vous met en scène dans des vidéos dont vous êtes le héros

Grâce à l’IA Gemini Omni, vous pouvez devenir le personnage principal de vidéos générées dans Google Vids. Plus besoin de se filmer en amont. Voici comment ça fonctionne. L’intelligence artificielle…

Pixel 11a : un indice oublié dans l’application Téléphone montre que Google travaille déjà dessus

Dans un peu moins d’un mois, nous saurons enfin tout ce qu’il y a à savoir sur la prochaine série Pixel 11, les flaghips de Google. Mais la firme de…