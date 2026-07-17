Attention au stockage de votre compte Google avec cette nouvelle règle de sauvegarde des données

Google modifie les règles de stockage des sauvegardes Android, qui seront désormais comptabilisées dans la quota d'espace cloud disponible.

Google avait prévenu il y a quelques jours que des changements arrivaient dans le calcul de l'espace de stockage occupé de son compte. Jusqu'ici, les photos et vidéos dans Google Photos, les données MMS, ou encore les documents enregistrés dans Drive ou les pièces jointes dans Gmail étaient déjà décomptés de l'espace de stockage de votre compte Google. Désormais, de nouveaux éléments vont être pris en compte, rapprochant forcément les utilisateurs de leur limite de stockage disponible.

“Dans 45 jours (à partir du 17 juillet 2026, ndlr), toutes les données incluses dans les sauvegardes de votre appareil Android seront comptabilisées dans le quota d'espace de stockage de votre compte Google”, explique la firme dans un email envoyé à ses utilisateurs. SMS, historique des appels, paramètres de l'appareil et des applications, toutes ces informations faisant partie de la sauvegarde Android par défaut occuperont dorénavant de l'espace de stockage cloud du compte Google, défini par défaut à 15 Go si on n'est pas abonné Google One.

La sauvegarde Android occupe de l'espace de stockage du compte Google

“Il est possible que l'espace de stockage utilisé par la sauvegarde de votre appareil augmente dès l'entrée en vigueur de cette règle. Si votre compte Google dépasse sa limite de stockage, vos sauvegardes automatiques seront suspendues jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou passiez à un forfait supérieur”, prévient Google.

Heureusement, les sauvegardes Android ne pèsent généralement pas très lourd. Dans le mail que m'a envoyé Google, il est par exemple précisé que l'espace utilisé par la sauvegarde de mon appareil Android devrait augmenter de 0,14 Go. Il est aussi possible de vérifier à tout moment la taille de sa sauvegarde Android depuis son smartphone ou sa tablette connectés au compte Google en question.

Il est aussi possible de réduire le poids de la sauvegarde Android grâce à l'introduction “d'options précises pour les sauvegardes d'applications dans vos paramètres de sauvegarde Android”. Il suffit d'un appareil sous Android 9 ou version supérieure pour choisir exactement les types de données et les applications individuelles que vous souhaitez sauvegarder, et ainsi libérer un peu d'espace de stockage.